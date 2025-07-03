快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

國防部：透過國土安全特別預算 關鍵時刻維持戰力

中央社／ 台北3日電

立法院今天將協商新台幣4100億元強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案。國防部強調，秉持防護與備援原則，規劃運用1151億元於機動、備援、軍民通用之資通電架構，並提升物資儲備。因應區域局勢與敵情威脅，唯有透過特別預算，才能在關鍵時刻維持戰力，打造韌性國家。

立法院下午將協商新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例等案，行政院長卓榮泰說，特別條例強化國土防衛韌性部分共1500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力，在野若想以普發現金取而代之「萬萬不得」，也負不起這個責任。

對此，國防部下午透過新聞稿表示，第一，為強化國土安全韌性，國軍秉「防護與備援」原則，規劃運用新台幣1151億元，首先建構「機動、備援、軍民通用之資通電架構」，其範疇係針對資通電網路，建立雲端與機動作業環境、擴大衛星租賃、更新伺服器與強化資安防禦等。

國防部說明，同時於各作戰區與烏坵地區，建置機動指揮所與微波系統。統合海巡、陸軍及海軍雷達情資，建立共同情資圖台。更需提升全台光纖網路搶修能量，確保即毀即修，維持通信暢通。

國防部指出，第二，提升高耗損零附件、燃油與飲用水等戰略物資儲備量，同時改善老舊庫儲設施與整備工兵機具等，以強化戰備量能，有效應對中共灰色侵擾與提高作戰持續力。另為因應新裝成軍、後備戰力及實戰化訓練需求擴增，整建訓場設施，以符國軍訓練實需。

國防部強調，因應區域局勢動盪與敵情威脅，若僅以年度預算逐年挹注，勢難趕上威脅變動。唯有透過特別預算，集中資源、重點整建、快速籌獲，才能在關鍵時刻維持國軍戰力；同時促進國內經濟動能需求，打造安全韌性的國家。

國軍 國防部 用新台幣

延伸閱讀

卓榮泰嗆普發現金耗損國力 在野黨負不起責任

傳北韓將增兵援俄 烏克蘭憂美停供飛彈削弱防禦

共軍聯合戰備警巡 41共機9共艦出海圍島擾台

屏東萬巒鄉爭取武器展示惹議 國防部：尚在初步協調階段

相關新聞

委製全民國防節目特定媒體賺翻 國防部：限制性招標均依法

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今點名，國防部委託特定媒體製播「全民新視界」，竟然「標一年拿兩年」，6年就花掉1.3億公帑，但...

影／海鯤潛艦第三次出海 軍迷拉布條揮國旗加油

我國自製的海鯤號潛艦今天第三次出海進行海上測試，提早獲知訊息的軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口...

漢光前夕阿帕契機隊盤旋淡水河 陸軍稱與演習無關

國軍「漢光41號」演習實兵演練，7月9至18日進行10天9夜晝夜連續演練。陸軍4至5架AH-64E阿帕契攻擊直升機、1架...

城鎮韌性演習15日起分區登場 未配合疏散最重罰15萬元

國軍漢光演習將從7月9日起展開。同時今年的「2025城鎮韌性(防空)演習」，也將從7月15日至18日分區展開。全動署強調...

共軍聯合戰備警巡 41共機9共艦出海圍島擾台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機41架次、共艦9艘持續出海擾台。國防...

獨／空軍飛官養成重大改制 無分組別學員全部都要抗9G

空軍飛行員養成制度迎來重大變革。因F-5戰機、AT-3高教機將除役，未來想當空軍的飛行員，無分組別，都必須通過離心機9G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。