影／海鯤潛艦第三次出海 軍迷拉布條揮國旗加油

我國自製的海鯤號潛艦今天第三次出海進行海上測試，提早獲知訊息的軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，紅色的布條寫上大大的「SS-711 海鯤艦加油！256戰隊加油！」大家還揮舞著國旗大喊「加油」，民眾表示希望海鯤艦上官兵及台船人員，能看到布條及聽到呼喊加油的聲音，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。

由於下周國軍年度的漢光演習將正式展開，台船特別選在今天為海鯤潛艦進行第三次的海測，一早就有大批船艦在海鯤艦旁戒護，一群退伍的軍迷特地在網路社群串聯，來到現場舉布條揮舞國旗為海鯤號加油打氣，海鯤潛艦順利航行到外海後，疑似再度清空後艙水櫃冒出白色煙霧，測試過程十分順利。