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影／海鯤潛艦第三次出海 軍迷拉布條揮國旗加油

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，過程十分順利。記者劉學聖／攝影

我國自製的海鯤號潛艦今天第三次出海進行海上測試，提早獲知訊息的軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，紅色的布條寫上大大的「SS-711 海鯤艦加油！256戰隊加油！」大家還揮舞著國旗大喊「加油」，民眾表示希望海鯤艦上官兵及台船人員，能看到布條及聽到呼喊加油的聲音，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。

由於下周國軍年度的漢光演習將正式展開，台船特別選在今天為海鯤潛艦進行第三次的海測，一早就有大批船艦在海鯤艦旁戒護，一群退伍的軍迷特地在網路社群串聯，來到現場舉布條揮舞國旗為海鯤號加油打氣，海鯤潛艦順利航行到外海後，疑似再度清空後艙水櫃冒出白色煙霧，測試過程十分順利。

台船表示，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段。各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改並精進性能。潛航時將逐步增加測試深度，確保在測試安全條件下達成作戰任務需求。海鯤號估計在9月底完成海測，以11月依合約如期交船為目標。

海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，海鯤號航行到外海後噴出高高水柱，疑似清空後艙水櫃進行潛航。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，海鯤號航行到外海後噴出高高水柱，疑似清空後艙水櫃進行潛航。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，一群軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，一群軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，一群軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，一群軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，一群軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，一群軍事迷及民眾特別帶著大國旗與自製的標語布條，到二港口出海口為海鯤號的官兵們加油打氣，希望海鯤艦測試成功，也讓他們能知道有人幫他們加油，感謝他們的辛勞。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影
海鯤號潛艦今天進行第三次海試，艦上官兵忙進忙出測試裝備，過程十分順利。記者劉學聖／攝影

國旗 海鯤號 潛艦

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