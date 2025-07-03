漢光前夕阿帕契機隊盤旋淡水河 陸軍稱與演習無關
國軍「漢光41號」演習實兵演練，7月9至18日進行10天9夜晝夜連續演練。陸軍4至5架AH-64E阿帕契攻擊直升機、1架UH-60M黑鷹直升機，上午在淡水河口一帶凌空實施盤旋，模擬空中協防淡水河防路徑。
陸軍司令部官員上午低調表示，機隊慣行熟悉戰備空域，與漢光演習無關。
淡水河口空域昨日上午就有2架陸航黑鷹直升機凌空，支援立法院外交國防委員會立委視導淡水營區而舉行的戰備整備實況演練。今日上午又有戰鬥直升機凌空。
多架阿帕契攻擊直升機在黑鷹直升機領路下，上午再度出現淡水營區附近上空，在河道與沿河市區來回盤旋，隆隆發動機聲引起民眾注意。由於漢光實兵操演將至，關切是否與每年操演的淡水河防科目有關。
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