城鎮韌性演習15日起分區登場 未配合疏散最重罰15萬元
國軍漢光演習將從7月9日起展開。同時今年的「2025城鎮韌性(防空)演習」，也將從7月15日至18日分區展開。全動署強調，今年各縣市將挑選三個鄉鎮市區，針對公共運輸、生活消費及機關等場域，實際驗證民眾進入防空疏散避難設施。演習期間，若未依規定配合防空疏散者，依照「民防法」可處3萬元至15萬元罰鍰。
根據全動署規劃，「2025城鎮韌性(防空)演習」將採「分區異時」方式實施演練。15日為中部的苗栗、台中等7縣市；16日為南部3縣市、17日北部7縣市，18日為東部及外離島5縣市。各地區於演習當天下午13時30分至14時(東部及外、離島於上午10時至10時30分)發放空襲警報、疏散避難及交通管制。
防空警報解除後，接續由地方政府及參演之民防團隊進行「救濟站」、「急救站」及災害救援等演練。台北、台中及台南三都也將結合全民防衛、關鍵設施保護等模擬科目，壓縮漢光10天9夜行程於單日完成兵棋推演與綜合實作。
各地方政府在演習當天也會各選擇三個鄉鎮、市、區為重點驗證區，於公共運輸、生活消費及機關(構)等類型場域，重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。
全動署人力動員處長朱森村強調，防空演習期間，重點驗證區內的各營業場所、政府機關、學校、公司、工廠及金融機構，都要暫時停止營業活動，民眾應就近進入防空疏散避難設施。行駛中的車輛也應靠邊停放，下車就近進入防空疏散避難設施。各機場、車站的候機旅客不管制，下車、機旅客則須配合管制和演練。
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