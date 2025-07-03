共軍聯合戰備警巡 41共機9共艦出海圍島擾台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機41架次、共艦9艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（2）日清晨到今（3）日清晨6點為止，共計偵獲共機41架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，其中有30架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時05分到晚間9時15分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中17架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動，並沿我應變區外圍環繞台灣本島飛行。期間於清晨6時05分到中午11時20分，也在東部外海發現無人機1架徘徊活動。

西南空域方面，從昨天上午9時45分至晚間9時10分，發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計12架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。