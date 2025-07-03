快訊

標1年拿2年！黃國昌控政府圖利特定媒體 6年狂撈1.3億公帑

牛埔幫齊惠生之後「牛財」也離世 勢力版圖是否改寫？

網曝京華城11檢照片要「命債命還」 北市警鎖定貼文者身分偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍聯合戰備警巡 41共機9共艦出海圍島擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機41架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，其中有30架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機41架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，其中有30架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。圖／國防部提供

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機41架次、共艦9艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（2）日清晨到今（3）日清晨6點為止，共計偵獲共機41架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，其中有30架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時05分到晚間9時15分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中17架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動，並沿我應變區外圍環繞台灣本島飛行。期間於清晨6時05分到中午11時20分，也在東部外海發現無人機1架徘徊活動。

西南空域方面，從昨天上午9時45分至晚間9時10分，發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機計12架次，在我西南空域長時間、大範圍活動徘徊。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

解放軍一周內第二次聯合戰警巡 25共機出海擾台

山東艦訪問香港前夕 53共機8共艦出海擾台

4共機6共艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

共軍再發動聯合戰備警巡 29機6艦出海 疑似無人機繞台

相關新聞

獨／空軍飛官養成重大改制 無分組別學員全部都要抗9G

空軍飛行員養成制度迎來重大變革。因F-5戰機、AT-3高教機將除役，未來想當空軍的飛行員，無分組別，都必須通過離心機9G...

城鎮韌性演習15日起分區登場 未配合疏散最重罰15萬元

國軍漢光演習將從7月9日起展開。同時今年的「2025城鎮韌性(防空)演習」，也將從7月15日至18日分區展開。全動署強調...

共軍聯合戰備警巡 41共機9共艦出海圍島擾台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機41架次、共艦9艘持續出海擾台。國防...

淡江大橋通車後 共軍巡弋飛彈進襲台北市的威脅大增？

淡江大橋2026年通車後，由淡水河口開始的北部防務部署將面臨全新挑戰。共軍利用巡弋飛彈、無人機及大型直升機進襲台北市的威脅大增。國軍加強淡水河口、河道防禦縱深的作為有哪些？資深記者洪哲政請專家告訴你。...

空軍發布RF-5E致敬影片 感謝「為台灣看得這麼清楚」

空軍將於4日舉行RF-5E偵察機除役典禮，空軍今天在臉書發布「虎瞰台灣」影片，蒐羅RF-5E歷年執行國土空拍時所偵照的影...

施壓軍方在屏東萬巒節「小型閱兵」？蘇清泉：遭惡意放話扭曲

屏東萬巒將於年底辦「萬巒節」，傳鄉公所想請軍方出動多樣武器參與，並請國民黨立委蘇清泉施壓，引發軍方反彈。蘇今晚澄清，國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。