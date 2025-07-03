獨／空軍飛官養成重大改制 無分組別學員全部都要抗9G

空軍飛行員養成制度迎來重大變革。因F-5戰機、AT-3高教機將除役，未來想當空軍的飛行員，無分組別，都必須通過離心機9G 15秒的最高考驗。空軍表示，原先在T-34C教練機訓練階段實施的7.5G抗G訓練（中級初訓），自今年開始取消。改為提前在學科階段直接完成9G 15秒的高級初訓，作為進入術科飛行的門檻，未通過者，將轉任地勤軍官；另飛行常備軍官班的學生如未通過9G 15秒的抗G測驗，則辦理退訓。基本組完成9G 15秒高級初訓後，若學員分發至空運組，未來將不需再進行離心機複訓。

據了解，自今年3月開始在高雄岡山飛訓部換訓勇鷹高教機的飛行學員，均已完成9G 15秒的高級初訓。另外目前仍有部分至AT-3的戰鬥組學員，也須在AT-3機型結訓前，通過9G考驗。

空軍過去的抗G標準，為基本組在術科（實際飛行）前，須通過7.5G 15秒的中級初訓，在結訓後依需求分發至空運組與戰鬥組，戰鬥組學員接續換訓AT-3高級教練機與F-5戰機，在F-5完訓前要通過9G 15秒的高級初訓，才能分派受訓三型主力戰機。因此空運組（主力戰機以外的定翼機）、救護隊（旋翼機）與F-5戰機，只要通過7.5G-15秒的中級初訓即可操作。在具備近9G動作能力的勇鷹高教機接替AT-3與F-5型機後，空軍配套試行的抗G新制，對於飛行學員將是更大的體能挑戰。

抗G訓練所使用的離心機，在飛行員間向來被暱稱為「脫水機」。對心肺能力與全身肌肉協調要求極高。為協助學員挺過關卡，航空生理訓練中心主任蔡偉奇在聯合報原創節目《軍情+》中表示：並不是每位正常的個體都有特殊的（抗G）體質，航醫將結合現有的科學訓練，後續精準設定他應有的一個「訓練處方」，讓學員能夠有效地去執行，在嚴考核跟嚴淘汰的過程當中，會想方設法的來把這個人才給留住。因應少子化人口結構的改變，從過去強調萬中選一的人員篩選，也轉變為讓有心、有能力但尚未自我發掘的人才，藉由潛力的開發克服9G高牆，避免不必要的人才浪費。

目前岡山航訓中心的離心機服役近30年，《軍情+》披露軍醫局在新建離心機大樓內所設置具備擬真座艙與炸射模擬功能的電動直驅離心機有望在年底啟用，另外也增設中科院新研發的抗G訓練儀，全面強化抗G訓練效能與實戰連結。