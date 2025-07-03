大陸九三閱兵…國防部辦反侵略活動

中國大陸九月三日將舉行紀念二戰暨抗日戰爭勝利八十周活動及閱兵式，我國安單位掌握，中方接下來將透過「三個八十年」進行法律戰、扭曲歷史，並試圖抹去中華民國存在。而據了解，我方也由國防部等積極規畫九三相關活動，主軸將是「反侵略」，避免中共統戰分化，也向國際傳遞中華民國抗戰的正確歷史。

大陸針對九三閱兵活動動作頻頻，先前傳出陸方邀請國軍老兵參加九三天安門閱兵；韓媒昨天又報導，中方已透過管道探詢南韓總統李在明能否出席活動。

據我國安單位掌握，中方七月起將利用對日抗戰勝利、反法西斯戰爭及台灣光復「三個八十年」進行國際法律戰，持續扭曲歷史、宣稱台灣是中華人民共和國的一部分；中方屆時也可能邀請台灣政界人士及退除役官兵參與，目的就是替中共刻意扭曲的史觀背書。

熟悉兩岸的國安官員指出，對日抗戰是中華民國打贏的勝利，中共企圖透過「三個八十年」，扭曲歷史，同時也擴大對台統戰宣傳，藉此分化台灣內部團結；中方的九三相關活動就是統戰，若台灣方面的政界人士與退伍官兵去參與，恐違反兩岸人民關係，盼相關人士必須深思，拒絕對岸統戰作為。

中國大陸企圖透過九三閱兵及「三個八十年」搶奪中華民國在二戰、對日抗戰等話語權與詮釋權。據了解，國防部、退輔會等也積極規畫九三相關系列活動，主軸將是「反侵略」，包括學術研討會、音樂會、文物展、紀念會等，屆時也將邀請抗戰老兵與烈士遺族等參與。