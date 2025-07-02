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施壓軍方在屏東萬巒節「小型閱兵」？蘇清泉：遭惡意放話扭曲

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國軍火箭示意圖。圖／本報資料照片
國軍火箭示意圖。圖／本報資料照片

屏東萬巒將於年底辦「萬巒節」，傳鄉公所想請軍方出動多樣武器參與，並請國民黨立委蘇清泉施壓，引發軍方反彈。蘇今晚澄清，國防部也覺得這構想很好，僅是武器靜態展示，也呈現國軍成效，都尚在研議中，他也沒要求國防部一定要辦，不知道為什麼被這樣惡意放話扭曲。

屏東縣萬巒鄉規畫今年12月6日、7日舉辦「萬巒節」活動，傳出鄉公所透過蘇清泉要求國防部出動眾多武器，包含M1A2T、海馬士火箭、尚未完成研發的105獵豹輪型戰車在內的各項戰甲車等，被外界譏「小型閱兵」，甚至也傳官兵反彈。另外，也傳因國防部仍未定案，引發蘇清泉不滿，將要求三軍參謀長到立院報告。

蘇清泉回應，該事件根本被亂傳，國防部人員今天才來跟他再討論萬巒節細節，不管是地方或國防部，大家都認為這個構想很好，但還沒最終定案，卻被如此放話及扭曲。

蘇清泉說明，陸軍333旅位於萬巒鄉，營區跟當地居民互動一直以來都非常好，那萬巒鄉長林國順本身是陸軍中校退伍，所以就有了這個構想，其實也就是將一些武器做靜態展示，除做全民國防教育，也展示一下國軍成效。

蘇清泉指出，最近國民黨推動幫軍人加薪，除幫助現有志願役外實質提升福利外，也相信會有更多年輕人想報效國家而從軍，所以也規畫活動時可以擺攤，讓年輕人來參觀。

蘇清泉重申，因為活動是年底，該構想目前都還在討論中，國防部是持樂觀態度，但他並沒有要求國防部一定要配合，實在不知道是誰放話，還把話講得那麼難聽，「寫的跟真的一樣」，說什麼誰跟誰施壓，根本就都還在討論中。

國防部 屏東縣 蘇清泉

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