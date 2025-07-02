政戰局長拜會內政部替訓中心 擴大推動全民防衛理念

國防部政治作戰局局長陳育琳今與文宣心戰處長朱蕙芳等幹部，赴內政部「替代役暨社會韌性訓練執行中心」拜會執行長沈哲芳。替代役暨社會韌性訓練執行中心表示，雙方就強化國防通識教育、師資培育、役男心理輔導等議題，交流意見，期藉由良好合作機制，共同推動落實全民防衛理念。

替代役暨社會韌性訓練執行中心指出，沈哲芳對於國防部政治作戰局長期支持替代役制度推展、協助強化役男心理適應與國防認知，表達誠摯謝意，並致贈陳育琳替代役公仔及雙方合影留念。