政戰局長拜會內政部替訓中心 擴大推動全民防衛理念
國防部政治作戰局局長陳育琳今與文宣心戰處長朱蕙芳等幹部，赴內政部「替代役暨社會韌性訓練執行中心」拜會執行長沈哲芳。替代役暨社會韌性訓練執行中心表示，雙方就強化國防通識教育、師資培育、役男心理輔導等議題，交流意見，期藉由良好合作機制，共同推動落實全民防衛理念。
替代役暨社會韌性訓練執行中心指出，沈哲芳對於國防部政治作戰局長期支持替代役制度推展、協助強化役男心理適應與國防認知，表達誠摯謝意，並致贈陳育琳替代役公仔及雙方合影留念。
沈哲芳表示，期待未來在國防教育宣導及師資培訓、心理健康照護等面向持續深化合作，使替代役役男不僅具備災防應變與防救災支援能力，展現堅定守護國家的信念與行動力，落實居安思危、有備無患的全民防衛精神，共同強化全社會整體韌性。
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