解放軍一周內第二次聯合戰警巡 25共機出海擾台

國防部今天中午表示，從上午9時25分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計25架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

這是中共繼上周五（6月27日）後，一周內再次發動「聯合戰備警巡」。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

稍早，國防部公布從從昨（1）日清晨到今（2）日清晨6點為止，共計偵獲共機53架次，共艦8艘持續在台海周邊活動，其中有37架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。

昨天7月1日是香港主權移交28周年，中共海軍山東號航艦預計將從3日起訪問香港5天，這將是山東艦首次訪問香港。同時，昨晚賴總統「團結國家十講」發表第四場演講，主題聚焦國防，中共此時發動聯合戰備警巡，時機引起各界關注。