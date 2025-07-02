顧立雄勉勵新科軍官保持初心 堅定信念捍衛國家安全

國防部長顧立雄昨天在「114年三軍八校院愛國教育精神勗勉」中，鼓勵全體新科軍官保持初心、堅定信念，推動創新思維以因應新型態戰爭，並秉持以人為本、減法思維的哲學，務實面對各項工作與本務，勇敢面對挑戰，捍衛國家安全。

軍聞社報導指出，顧立雄昨天在副部長柏鴻輝、三軍司令及相關聯參的陪同下前往鳳山陸軍官校，勗勉接受愛國教育的全體新科軍官。

顧立雄表示，軍人的愛國心不僅僅是懷抱情感上的認同，更是要用行動去守護，除了將愛國心放在心裡，更是穿在身上、走在腳下，刻在日常中每一個片刻。身為軍人，榮譽就是軍人的靈魂，也是無形的盔甲，更是值得用一生去捍衛的資產。

顧立雄期勉全體初官，在軍旅生涯中，要永遠記住一件大事「堅持軍人榮譽」，榮譽不是來自外界的掌聲，也不是來自獎章或表揚，而是來自正直、無畏，即使面對誘惑和壓力，仍然要選擇正確的道路，並且在面對危難時不動如山、在國家與民眾危急時挺身而出，才能不負民眾期待。

顧立雄提到，隨著戰爭型態改變，可以發現戰爭已經轉化成無形，並且存在於日常生活當中。面對認知作戰、資訊戰及法律戰，國軍不斷地在改變策略，但敵人也正在改變，因此以務實的態度為基礎，建構創新思維，是推動國軍轉型、強化國防韌性的根本之道。

顧立雄進一步表示，現代戰爭的勝負取決於智慧與意志的力量，而人是戰力的核心，在管理層面上，應該秉持以人為本的哲學，以官兵為核心，尤其是減法思維，目的就是要將形式主義和不合時宜的工作，逐一檢討、減法取消，並且對每一件事情都要務實檢視、對每一個工作都要清楚瞭解執行目的，以及有效的方式是什麼，不再強調形式化的口號，而是實際面對問題、解決問題。

顧立雄期許，在未來某些決策中，或可嘗試從過去由上而下的命令傳達，調整為由下而上的回饋與共識，以凝聚大家的智慧，就像去年的漢光演習，國軍著重在去中心化指管與任務型指揮，以務實的態度、實際的行動來完成目標，而這些目標的先決條件，就是上下彼此相互的信任。

軍聞社報導表示，顧立雄也赴陸軍步兵訓練指揮部，聽取單位任務簡報，瞭解近期工作重點，並實地視導「輪型戰鬥車模訓館」與「夜戰射擊模擬訓練場」，瞭解相關訓練能量，並慰勉官兵戮力戰訓本務的辛勞。