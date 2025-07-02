山東艦訪問香港前夕 53共機8共艦出海擾台
國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機53架次、共艦8艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
昨天是香港主權移交28周年，中共當局日前宣布山東號航艦將從3日起訪問香港5天，並開放民眾參觀，這也是山東艦首次訪問香港。
在山東艦訪問香港前夕，國防部統計，從昨（1）日清晨到今（2）日清晨6點為止，共計偵獲共機53架次，共艦8艘持續在台海周邊活動，其中有37架次共機曾跨越海峽中線進入我北部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時5分到晚間8時50分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計28架次在台海中線沿線活動，其中12架次曾逾越中線進入我北部及西南空域活動，並沿我應變區外圍接近鵝鑾鼻南方外海。
同時，從昨天上午7時30分至晚間8時45分，在西南空域發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計25架次，在我西南空域活動徘徊。
另外，軍方也預告7月3日傍晚5時35分，中共預計從西昌衛星發射中心，向西太平洋方向發射載運火箭，預計經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。
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