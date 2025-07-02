9日起漢光41演習 模擬灰色襲擾

國軍漢光四十一實兵演習將從七月九日到十八日，十天九夜晝夜連續操演。國防部昨指出，今年演習想定規畫自灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰軍事行動與軍民整合作為。

賴清德總統日前到台中勗勉陸軍第五八砲兵指揮部，錄製國軍精神戰力教育影片昨天釋出。賴期勉國軍，要思考如何「防衛成功」、運用各界物力與民力「共同生存」、讓國家遭遇挑戰後能恢復重建。

賴總統還表示，國防不是軍人責任而已，而是全民要共同承擔，要深化全民防衛意識，讓國人明白「不是旁觀者，而是國防的一部分」，這樣才能打造真正的全社會防衛韌性。

十天九夜的漢光四十一號實習，依國防部規畫，七月九日到十一日為「常態危機處理階段」，針對灰色地帶襲擾進行二級、一級加強戒備。十二日為備戰部署階段，十三日起到十八日進入全面作戰，其中十三日為聯合反登陸階段、十四日濱海暨灘岸戰鬥、十五至十六日為縱深防禦階段，十七至十八日為持久作戰。

漢光演習期間也配合二○二五城鎮韌性（防空）演習，演練關鍵基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等重要課目，提升整體社會防衛韌性，將從七月十五日至十八日分區展開。

全動署強調，今年各縣市將挑選三個鄉鎮市區為重點驗證區，針對公共運輸、生活消費及機關等場域，實際驗證民眾進入防空疏散避難設施。內政部長劉世芳昨出席首場排班計程車司機防災士培訓，她強調，截至目前已有五萬多人拿到防災士執照，今年底目標要有十萬人，展現政府強化社會防災韌性的決心。

根據全動署規畫，「二○二五城鎮韌性（防空）演習」將採「分區異時」方式實施演練。十五日為中部的苗栗、台中等七縣市；十六日為南部三縣市、十七日北部七縣市，十八日為東部及外離島五縣市。