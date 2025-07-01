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資通電軍身分掩護及別名識別措施 7月開始實施

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部資通電軍指揮部忠信營區。圖／軍聞社
國防部資通電軍指揮部忠信營區。圖／軍聞社

中共日前宣稱對我20名資通電軍人員發布懸賞通緝，國防部近日向立法院報告表示，資通電軍官兵身分掩護及別名識別措施，本（7）月開始實施，以保障官兵安全。

我國奉令反制識別境外勢力的高階情報單位，所屬情報人員都有別名制，以假名作為執行任務時的掩護，並擁有真名與掩護名兩本不同的合法護照。資通電軍的身分掩護別名制度是否落實到證件識別？軍方沒有說明。

針對中共通緝資通電軍官兵的舉措，國防部說明，名單中有3分之2都已經退伍，相關資料是由網路上舊資料拼湊而成。但國防部長顧立雄在立法院仍表示，「會強化資通電軍身分隱匿跟掩護的措施，應該會採取一些『別名』，還有內部管控這些相關的作為，以情工法相關規定來進行加以保護。」將啟動強化資通電軍人員身分隱匿與化名的相關措施。

國防部近日向立法院提出報告表示，為維護執行人員資料安全，資通電軍已規劃官兵身分掩護及別名識別等強化措施，本（7）月實施，以保障官兵安全。國防部除持續執行國軍保密反情報教育外，另將針對官兵個資保護及相關刑責，納入宣教內容，提升個人資料安全意識。

國防部同時表示，針對資通電軍官兵，將依「國軍人事資料查核運用作業規定」等規範，就「品德、懲戒、行政懲處與犯罪資訊」及「違反安全事件資訊」等項基準，完成安全調查，如有安全顧慮或未完成安全調查者，不得派任。

國防部並表示，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以網路訊息拼湊而得部分國軍人員資料，並抹黑資通電軍執行「企業網攻」絕非事實。

國防部表示，依中華民國憲法，中共對台灣不具有司法管轄權，其法律對我國人民亦無實質拘束力。中共意圖為形塑長臂管轄、打擊國軍士氣，資通電軍官兵絕不會受其影響，將持續戮力捍衛數位疆土、確保國家安全。

國防部說，資通電軍肩負國家數位疆土安全重責，所屬官兵個人資料及相關權益保障為國防部維護重點，未來將秉持依法行政及尊重人權的原則，強化制度規範與科技防護，建構更周延的管理機制，提升組織凝聚力與執行效能。

資通電軍 國防部 中共

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