在野版軍人調薪支出增300億 國防部研議納入編列預算

總統府公告調整軍人待遇，不過行政院仍表示質疑違背憲法精神及預算法，將研議合法合憲救濟手段。國防部今天表示，相關施政將依照行政院指導辦理。資源司財務處長高志雄少將表示，總體增加人事支出約300億元，正與行政院主計總處研議，完成後會納入預算編列。

總統府公告修正軍人待遇條例，國軍志願役加給增加為每月3萬元，比現行增加1萬多元；同時規定義務役軍人待遇總額不得低於「最低工資法」所定的最低工資。行政院對此強調將持續徵詢學者專家意見，並且研議各種合法合憲的救濟手段。

國防部今天召開例行記者會，資源司簡任視察盧星廷表示，國防部根據依法行政原則，此外國防部也是行政院的執政團隊一員，相關施政還是需要依照行政院指導辦理。

資源司財務資源處長高志雄少將說明，總體增加的人事待遇費用，目前的預估大概是300億元左右；至於義務役調薪，高志雄說明，國防部也正在研擬，將會依法實施義務役薪資待遇調升。

媒體追問，軍人待遇是否會如實編列於明年度預算。高志雄說，國防部正在跟行政院主計總處進行各項加給研議，完成後會納入預算編列。

對於提高軍人待遇是否有助於招募成效？國防部發言人孫立方表示，今年無論是招募、留營或是不適服現役的情況，都較去年有改善，國防部分析發現很多原因「福利待遇只是一部分」，另一部分就是國軍推動人性化管理的概念，讓部隊戰備訓練更貼近人性化管理的標準，同時戰備訓練更貼近實戰化訓練，讓官兵感覺在部隊裡不會是浪費時間，所以在配套措施整合下，今年招募狀況有所改善。