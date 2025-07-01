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城鎮韌性演習15日起登場 各縣市實際演練防空避難

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「2025城鎮韌性(防空)演習」將從7月15日至18日進行分區演練。全動署表示，今年各縣市將挑選3個鄉鎮市區為重點驗證區，針對公共運輸、生活消費及機關等場域，實際驗證民眾進入防空疏散避難設施。記者林澔一／攝影
「2025城鎮韌性(防空)演習」將從7月15日至18日進行分區演練。全動署表示，今年各縣市將挑選3個鄉鎮市區為重點驗證區，針對公共運輸、生活消費及機關等場域，實際驗證民眾進入防空疏散避難設施。記者林澔一／攝影

國軍漢光41號演習將從7月9日起進行10天9夜晝夜連續操演。同時今年的「2025城鎮韌性(防空)演習」，也將從7月15日至18日進行分區演練。全動署強調，今年各縣市將挑選3個鄉鎮市區為重點驗證區，針對公共運輸、生活消費及機關等場域，實際驗證民眾進入防空疏散避難設施。

根據全動署規劃，「2025城鎮韌性(防空)演習」從7月15日至18日採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外(離)島地區順序實施演練。15日為中部苗栗、台中等7縣市；16日為南部3縣市、17日北部7縣市，18日為東部及外離島5縣市。各地區於演習當天下午13時30分至14時(東部及外、離島於上午10時至10時30分)發放空襲警報、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，接續由地方政府及參演之民防團隊進行「救濟站」、「急救站」及災害救援等演練。

同時，15到17日在台中、台南及台北等三都，將整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演習，在演習當天上午進行兵棋推演，下午配合防空演習進行交通管制及疏散避難演練，並採實地場景、小區域及真實情境等方式演練戰時各項災害搶救。

各地方政府在演習當天也會各選擇3個鄉鎮、市、區為重點驗證區，於公共運輸、生活消費及機關(構)等類型場域，重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

全動署人力動員處長朱森村強調，防空演習期間，重點驗證區內的各營業場所、政府機關、學校、公司、工廠及金融機構，都要暫時停止營業活動，民眾應就近進入防空疏散避難設施；行駛中的車輛也應靠邊停放，下車就近進入防空疏散避難設施。各機場、車站的候機旅客不管制，下車、機旅客則須配合管制和演練。

朱森村說，演習同時也會透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息(含防空疏散避難設施位置之鏈結網址)，以便民眾查詢運用。

演習 民防 全動署

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