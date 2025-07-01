漢光演習9日起演練10天9夜 首納灰色地帶應處

國軍「漢光41演習」實兵演習將從7月9日到18日，進行10天9夜晝夜連續操演。國防部指出，今年演習想定規劃自灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰各項軍事行動與軍民整合作為。

媒體關切中共在第一及第二島鏈展開軍演，對區域穩定施加壓力，是否也會納入演習想定？作計室聯戰處長董冀星表示，漢光演習的場景設計以國土防衛為主，反封鎖、反隔離等想定都有納入狀況設計，至於離開本島應變區之外的部分，不在這次演習的科目中。

根據國防部規畫，7月9日到11日為「常態危機處理階段」，針對灰色地帶襲擾進行案二級、一級加強戒備。12日為備戰部署階段，戰備為應急作戰等級，13日起到18日進入全面作戰，其中13日為聯合反登陸階段、14日濱海暨灘岸戰鬥、15至16日為縱深防禦階段，17至18日為持久作戰。

在平戰轉換及備戰部署階段，演習想定向前延伸至應對灰色地帶襲擾，各部隊依據戰備規定，演練立即備戰操演、提升加強戒備及平戰轉換機制，誘導三軍部隊執行各項備戰部署，應對共軍犯台可能行動威脅。

當戰事進入全面作戰階段，因應聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦到持久作戰等階段，軍方設定聯合火力打擊與登陸船團海上航渡場景，保持區域局部空優，執行要域飛彈防護為重點，並藉聯合情監偵手段建構擊殺鏈，執行海、空協同及遠距精準打擊，對敵登陸作戰之關鍵戰力進行有效攻擊。

面對共軍對台發起登島作戰，三軍兵力聯合編組執行濱海打擊、近岸防禦、反空（機）降、要域火殲及城鄉守備等關鍵行動。並針對向內陸突進的共軍登陸地面部隊，利用地形優勢布設多重阻絕，遂行反資敵及逐次抵抗作戰，並持續打擊突入港口、機場行政下卸的部隊及後續登陸船團。

同時，漢光演習期間也配合2025城鎮韌性（防空）演習，練關鍵基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等重要課目，提升整體社會防衛韌性。

由於演習期間大批部隊、軍車，武器裝備上街演練，必定將吸引民眾注意拍攝，面對「營區安全維護條例」即將實施，董冀星說，相關法規是限制營區及演習區域，對於公開場域的機動、運輸過程，並未包含在設定的演習區域，不會處罰。

董冀星進一步解釋，若是劃設的特定演習區域，會在45天前公告禁止拍攝紀錄；一般的阻絕設置、橋梁部署，屬於公開場合，會持續請國安單位針對拍攝人員，分析是否持續性、長時間觀察特定目標、以及是否針對特定裝備、單位，將由國安、警政單位判對是否違法。