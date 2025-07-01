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影／國軍最資深木殼船體掃雷艦除役 官兵依依不捨

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）正式除役，船上許多裝備仍保留當年原樣，船殼更是罕見由木頭組立而成。記者劉學聖／攝影
海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）正式除役，船上許多裝備仍保留當年原樣，船殼更是罕見由木頭組立而成。記者劉學聖／攝影

海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，也讓這艘世界罕見的木殼船體掃雷艦服役生涯畫下句點，國防部宣布ATF大字型救難艦，將列為2024-2028年汰除裝備，並由大武級救難艦取代。

而為避免鐵質船殼的磁場感應磁爆水雷，舊型掃雷艦採用木質船殼，永陽艦的船殼就是松木製成，不過這型船艦在海上易顛簸，永字號經常執行專案任務在海象不佳下出海長期搜尋，官兵異常辛勞。永陽艦原名美國海軍堅定號（USS Implicit， MSO-455），1953年8月1日下水，艦齡72年，1995年9月30日移交我國，在台服役30年，「木殼永」是在台是知名艦種，除掃雷訓練任務外，曾參與過多項海海災難的搜尋任務。永陽艦將是永字號最後一艘除役的艦艇，另3艘永字號已在近年陸續除役。大岡艦原名USS Achomawi （ATF-148），屬阿布納基級遠洋拖船，1944年6月14日下水，我國1991年接收，在台服役34年，曾經參與多次海難搜救。

今天的除役典禮由海軍艦隊指揮官主持，還邀請歷屆艦長與家屬官兵與會觀禮，對於服役多年的船艦終於畫下句點，大家都顯得依依不捨，紛紛拿起手機拍不停留念。軍方人士今天指出，未來的掃雷丶獵雷任務將朝由無人艇搭配無人掃雷載具執行為目標。

海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）正式除役，船上許多裝備仍保留當年原樣，船殼更是罕見由木頭組立而成。記者劉學聖／攝影
海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）正式除役，船上許多裝備仍保留當年原樣，船殼更是罕見由木頭組立而成。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
海軍今天在高雄新濱碼頭為艦齡高達81年的大岡艦（ATF-554），與海軍遠洋掃雷艦最「資深」的永陽艦（MSO-1306）舉辦除役典禮，為它們畫下句點。記者劉學聖／攝影
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碼頭 海軍 國防部

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