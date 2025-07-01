快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

聽新聞
0:00 / 0:00

漢光登場前為國軍加油 賴總統：國防不僅是軍人的責任

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
漢光演習登場前，賴清德總統前往台中勗勉陸軍砲兵第58指揮部，並拍攝影片，為國軍加油。圖/總統府影片截圖
漢光演習登場前，賴清德總統前往台中勗勉陸軍砲兵第58指揮部，並拍攝影片，為國軍加油。圖/總統府影片截圖

漢光41號實兵演習將於9日至18日登場，賴清德總統日前前往台中勗勉陸軍砲兵第58指揮部。面對區域安全情勢與灰色地帶衝突，賴總統期勉國軍不僅要成功防衛，更要思考如何運用各界物力與民力共同生存，讓國家遭遇挑戰後能早日恢復日常，同時深化全民防衛意識，打造真正的全社會防衛韌性。

賴總統錄製「國軍精神戰力專案教育」勗勉影片，為準備漢光41號演習的國軍加油打氣，節目於今上午播出。

賴總統表示，再過不久將舉行漢光41號實兵演習，這是每年一次的軍事總驗證；每次演習都不斷調整科目、提升實戰強度，演習內容與時俱進，並接軌現代戰場的趨勢。

賴總統指出，這些改變顯示出國軍對於未來戰爭型態的深刻理解與不斷精進；在過去傳統的軍事訓練中，部隊習慣以「打贏一場戰爭」作為最高目標。不過，現在國軍的重點已不再只是「贏」那麼單純，更要思考如何「防衛成功」、如何運用各界物力與民力「共同生存」、如何讓國家遭遇挑戰後能重建起來，並早日恢復日常。

賴總統提到，漢光演習不僅驗證國家防衛構想、部隊整備、指管協調與後勤支援，更反映整體防衛戰略的核心；當國家面對區域安全情勢與灰色地帶衝突時，更需要有完整的防衛韌性來應對及應處。

賴總統指出，國防不是軍人的責任而已，而是全民要共同承擔。除了持續強化跨部會協調、整合科技力量、推動資安建設與國防科技創新，更要深化全民防衛意識，讓每位國人明白：「他們不是旁觀者，而是國防的一部分」，這樣才能打造真正的全社會防衛韌性。

賴總統表示，近年來面對敵人直接的軍事威脅，也時時刻刻對於滲透、假訊息攻擊等沒有硝煙的戰爭做準備。但是大家不用擔心，因為今天民主、自由、繁榮的台灣，是台灣人民一起走過各項挑戰，用勇氣、信念與行動一點一滴爭取而來，更展現出團結與韌性。

陸軍砲兵第58指揮部赴美接裝並負責操作海馬士多管火箭系統，賴總統表示，這段時間大家承受不小的壓力，無論是遠赴國外接裝或是返回駐地的裝備操作訓練，以及後勤保修的工作與學習，每一項都是艱辛的挑戰。

賴總統提到，已調整各項加給待遇，並爭取讓現役軍人搭乘國籍航空公司的國際航班享有優先登機禮遇；政府會持續推動各項政策，也編列和爭取更多的國防預算，在今年達到GDP百分之3以上的目標，以支持國軍。

漢光演習 國軍

延伸閱讀

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

警官洩漏總統行程 引出餐飲集團老闆選舉布局案外案

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

賴清德「制憲沒台灣代表說」續燒 藍黨團批：團結亂講、總統失格

相關新聞

獨／海軍康定級艦性能提升工程 新型拖曳式聲納首曝光

海軍康定級承德軍艦正在進行性能提升工程，艦艉新裝設反潛用新型Thales CAPTAS 主/被動拖曳陣列聲納組，首度曝光...

漢光登場前為國軍加油 賴總統：國防不僅是軍人的責任

漢光41號實兵演習將於9日至18日登場，賴清德總統日前前往台中勗勉陸軍砲兵第58指揮部。面對區域安全情勢與灰色地帶衝突，...

海軍大岡、永陽軍艦除役 老艦長依依不捨

海軍192艦隊大岡軍艦(ATF-554）和永陽軍艦（MSO-1306）2艘軍艦，今天在高雄新濱碼頭除役。艦隊指指揮部中將...

蔣經國日記／香港美國全力動員 阻蔣中正感情秘密遭曝

蔣中正青年時期的感情生活，曾經是台北政壇視為不能碰觸的流言蜚語。蔣中正與宋美齡結縭前，曾與陳潔如有段姻緣，陳潔如生前打算在美國出版回憶錄，驚動台北。蔣經國在日記寫下了，如何從台北、香港、美國三地全力動員，阻止陳潔如回憶錄出版的過程。1990年代事過境遷後，這本回憶錄還是出版了，但經過大陸學者與旅美台灣學者研究，發現內容多有不實。

內政部公布防空避難指引 「地下優於地上、室內優於室外」

因應賴清德總統推動全社會防衛韌性，內政部昨天公布「防空避難指引」，明確提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取...

內政部發布「防空避難指引」 協助民眾依情境迅速避難

內政部於今正式函頒「防空避難指引」，明確提供民眾在防空警報發放時，如何依據所在情境迅速採取適切行動，確保自身與家人生命安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。