漢光登場前為國軍加油 賴總統：國防不僅是軍人的責任

漢光41號實兵演習將於9日至18日登場，賴清德總統日前前往台中勗勉陸軍砲兵第58指揮部。面對區域安全情勢與灰色地帶衝突，賴總統期勉國軍不僅要成功防衛，更要思考如何運用各界物力與民力共同生存，讓國家遭遇挑戰後能早日恢復日常，同時深化全民防衛意識，打造真正的全社會防衛韌性。

賴總統錄製「國軍精神戰力專案教育」勗勉影片，為準備漢光41號演習的國軍加油打氣，節目於今上午播出。

賴總統表示，再過不久將舉行漢光41號實兵演習，這是每年一次的軍事總驗證；每次演習都不斷調整科目、提升實戰強度，演習內容與時俱進，並接軌現代戰場的趨勢。

賴總統指出，這些改變顯示出國軍對於未來戰爭型態的深刻理解與不斷精進；在過去傳統的軍事訓練中，部隊習慣以「打贏一場戰爭」作為最高目標。不過，現在國軍的重點已不再只是「贏」那麼單純，更要思考如何「防衛成功」、如何運用各界物力與民力「共同生存」、如何讓國家遭遇挑戰後能重建起來，並早日恢復日常。

賴總統提到，漢光演習不僅驗證國家防衛構想、部隊整備、指管協調與後勤支援，更反映整體防衛戰略的核心；當國家面對區域安全情勢與灰色地帶衝突時，更需要有完整的防衛韌性來應對及應處。

賴總統指出，國防不是軍人的責任而已，而是全民要共同承擔。除了持續強化跨部會協調、整合科技力量、推動資安建設與國防科技創新，更要深化全民防衛意識，讓每位國人明白：「他們不是旁觀者，而是國防的一部分」，這樣才能打造真正的全社會防衛韌性。

賴總統表示，近年來面對敵人直接的軍事威脅，也時時刻刻對於滲透、假訊息攻擊等沒有硝煙的戰爭做準備。但是大家不用擔心，因為今天民主、自由、繁榮的台灣，是台灣人民一起走過各項挑戰，用勇氣、信念與行動一點一滴爭取而來，更展現出團結與韌性。

陸軍砲兵第58指揮部赴美接裝並負責操作海馬士多管火箭系統，賴總統表示，這段時間大家承受不小的壓力，無論是遠赴國外接裝或是返回駐地的裝備操作訓練，以及後勤保修的工作與學習，每一項都是艱辛的挑戰。

賴總統提到，已調整各項加給待遇，並爭取讓現役軍人搭乘國籍航空公司的國際航班享有優先登機禮遇；政府會持續推動各項政策，也編列和爭取更多的國防預算，在今年達到GDP百分之3以上的目標，以支持國軍。