海軍大岡、永陽軍艦除役 老艦長依依不捨

海軍192艦隊大岡軍艦(ATF-554）和永陽軍艦（MSO-1306）2艘軍艦，今天在高雄新濱碼頭除役。艦隊指指揮部中將指揮官吳立平表示，唯有新舊艦艇不斷交替，才能使海軍持續戰備能量。

海軍艦指部指揮官吳立平今天上午主持除役典禮，宣布大岡、永陽2軍艦除役，隨後由2軍艦幹部繳單位旗、印信及艦名牌，象徵2軍艦功成身退，走入歷史。

吳立平表示，2艘軍艦分別負責搜救拖帶，水雷反制等任務，整體艦齡逾70年，在我國也服役30年以上，因艦艇、裝備逐漸老舊，海軍持續推動國艦國造方案，提升作戰性能，後續將有更多新一代艦艇取代傳統艦艇，唯有新舊艦艇不斷交替，才能使海軍持續戰備能量。

永陽艦首任艦長陳家信、大岡艦第二任艦長鄧元黎，獲邀參加2軍艦除役典禮，都對2軍艦除役依依不捨。

陳家信表示，永陽艦在海上服役72年，他參加過永陽艦2次除役典禮，一次在美國交艦給我國、一次是今天，永陽艦回國時，就停在今天同個位置。他說，到現在他想說的就是「海軍弟兄們，你們辛苦了」。

海軍大岡軍艦原名 USS Achomawi,美軍編號 ATF-148 阿喬馬維號遠洋拖船，由美國南卡羅萊納州查爾斯頓郡海軍造船廠建造，1944年6月14日下水，隸屬太平洋艦隊，曾參與原子彈測試「十字路口行動」，1947年6月10日光榮除役後 。1991年8月2日返抵國門，同年10月16日啟封，1992年4月30日正式成軍，並命名為「大岡軍艦」，隸屬海軍一四二艦隊：1994年7月1日移編至海軍一九二艦隊二一六戰隊。戰時擔任海難救助艦，負責拖帶失去動力之海上艦艇及協助搜救遇難人員，平時主要負責南、 北區拖帶及搜救任務，並支援射擊靶勤，服役期間曾多次執行漢光演習及救難任務。