獨／國造「華陽垂直發射系統」 海劍二彈箱構型首曝光

海軍康定級承德軍艦正在高雄港86號碼頭進行性能提升工程，今（30）日進行「華陽垂直發射系統」訓練彈箱吊掛作業，國造32聯裝海劍二防空飛彈彈箱構型首度曝光。

承德軍艦艦艏甲板B砲位的「華陽垂直發射系統」，是性能提升工程的重點，國造32聯裝防空飛彈的垂直發射架，取代舊有的在艦艏甲板B砲位的海欉樹飛彈，32枚「海劍二」飛彈的華陽垂直發射系統，搭配英國BAE公司採購ARTISAN相列雷達，強化防空性能，承德艦將成為我國首艘配備垂直發射系統的軍艦。「華陽」垂直發射系統傳可望運用在國造2500噸巡防艦上。

對此，中科院今天表示，此案垂直發射系統已於6月中旬完成垂直發射架與訓練彈箱適配作業，並於今（30）日將訓練彈箱吊起運回院內。據了解，將視工程進度需裝配實彈彈箱。

國防部公開預算書資料顯示，海軍自2022年至2030年編列431億5990萬元預算，進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，針對防空系統與反飛彈等系統進行性能升級。首艘承德艦可望今年年底完工。