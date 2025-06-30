賴總統主持將官授階 勉用實際行動展現台灣自我防衛決心
賴清德總統今（30日）在總統府主持將官晉任授階典禮，他期許晉任將官建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力，並希望透過下月漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，以實際行動向世界展現台灣自我防衛的決心和能力。
賴總統在致詞時一一點名晉任將官的專業及其對國防力量的貢獻，包含晉任中將的解駿山在空軍通資處長任內，督導執行空軍「雲端服務系統建置案」，促進資訊系統的數位創新及轉型，為國防資訊戰力奠定良好的基礎；晉任少將的鄭永熙、鍾坤昌和劉育藤，無論是推動台灣與友邦國家交流和軍事合作、提升F-16作戰效能和後續訓練專案，以及整合三軍防空系統、精準打擊火力、並優先攔截目標等專案任務都戮力以赴，持續強化國防力量。
賴總統表示，面對多變的國際局勢及敵情威脅，要加緊腳步推動國防改革，除了積極汰換、更新主戰裝備，也要規畫籌獲各式無人系統，透過科技應用強化防衛作戰能力及戰術靈活性。
賴總統指出，期許各位晉任的將軍以靈活務實的作為，結合環境條件，周延規畫各項訓練、部署及戰術，發揮新興兵力的實效，建立有效捍衛國家主權與民主自由的可恃戰力。
賴總統說，接下來7月是「國家團結月」，一年一度的漢光演習即將展開，並且進行「2025城鎮韌性演習」；希望透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，以實際行動向世界展現，台灣自我防衛的決心和能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言