軍備局：205廠委外廠商依規辦理會客 無違規轉包

蔣經國日記公開後，外界始知蔣經國為了不讓蔣中正年輕時的感情糾紛被公開，想方設法阻止陳潔如出版回憶錄，導致心煩氣躁，失眠多日。蔣經國成功收回書稿後，陳潔如回憶錄未能在1965年問世，但是20多年過去，這本書的書稿突然重現江湖，1990年代初期分別在台灣與美國出版。

2025-06-30 07:30