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永遠的空軍上尉朱安琪 103歲辭世歸國安葬

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
朱安琪（右）於二○一五年回台參加抗戰勝利七十周年慶典，與陸軍老兵歐重遙相見歡，兩人都曾參加一九四四年衡陽保衛戰。本報資料照片
朱安琪（右）於二○一五年回台參加抗戰勝利七十周年慶典，與陸軍老兵歐重遙相見歡，兩人都曾參加一九四四年衡陽保衛戰。本報資料照片

今年一月，老飛官朱安琪在美國舊金山去世，享嵩壽一○三歲，家屬遵其遺願，將他與已故太太的骨灰帶回國，將於七月廿一日入厝碧潭空軍公墓。

身為美籍華僑的朱安琪，抗戰時返回祖國從軍，雖然只在空軍服務七年，但接下來七十餘年，他積極為旅美同袍服務，為中華民國在美國發聲。朱安琪曾開玩笑稱，當初空軍沒給他退伍令，自己是「永遠的上尉」，當然要繼續為國效力。

朱安琪的老友，旅美作家王立楨說，朱家後人此次也將其生前文物捐贈空軍，包括當初朱安琪被派任的「無名大隊」，以及全軍唯一的「免職留籍」離職證明，都是珍貴文件，也是大時代歷史的特殊註腳。

一九三九年，高中剛畢業的朱安琪，返國進入空軍官校。畢業時正逢最慘澹時光，我方的俄製戰機，性能完全不是日本零式戰機的對手。朱安琪分發的「無名大隊」，原本是第五大隊，因為接連遭敵重創，被上級懲罰取消番號，所有飛行員還得在胸前掛上「恥」字布章。隨著接收美國戰機，空軍走出恥辱，逐漸反敗為勝，到日本投降前，已經掌握戰場制空權。

抗戰勝利不久，國共內戰爆發，當時中共雖無空軍，但對地炸射任務風險很高。一九四六年，朱安琪駕機將迫降敵後的隊友陳燊齡少尉（後來官至參謀總長）救出，不料沒多久自己也迫降被俘。共軍發現其華僑身分，積極遊說「棄暗投明」，朱父則透過美國駐華大使館喊話，中共終於將其釋放。

我方卻擔心，朱安琪被關押兩個多月，可能已被洗腦，不讓他重回飛行職務。朱安琪眼見前途無望，決定申請退伍返美。但當時空軍建立不久，根本沒有飛行員退伍的前例，只得開了一張「免職留籍」證明給他，一毛錢退休金都沒有。他回到美國後，因為並非在美軍服務，也無法享受退伍軍人待遇。

類似朱安琪遭共軍擊落俘虜，獲釋後沒有機會繼續駕機作戰，在國共內戰期間屢見不鮮。儘管如此，朱安琪仍對中華民國空軍效忠不渝。

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