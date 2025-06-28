快訊

金曲36／李竺芯歌后專輯全包！羅時豐頒獎清唱成小驚喜

北大清華畢業…牛津碩士履歷沒人看 學霸失業送外賣：工作都差不多

猛揮裁員大刀！英特爾陳立武整頓高層不手軟 戰略長6月底走人

陸航建軍史出版 回顧從支援部隊變國軍關鍵戰力歷程

中央社／ 台北28日電

陸軍航空指揮部歷史為核心的「陸航建軍史話II」今天舉行新書發表會，書中展現陸軍航空部隊從勤務支援部隊，蛻變為國土防衛的關鍵戰力。黎明文化董事長、前陸軍副司令黃國明表示，盼透過新書讓民眾了解陸航官兵的努力。

黎明文化今天下午在門市書店舉辦「陸航建軍史話II」新書發表會，許多陸航現、退役官兵專程與會，並分享在陸軍航空部隊服役時期的點滴。

作者徐仲傑分享，前作「陸航建軍史話」撰寫的歷史為陸軍航空部隊自民國40年代成立至民國65年為止，「陸航建軍史話II」則是以陸軍航指部於民國65年成立至民國88年陸軍成立空騎旅為止。

徐仲傑表示，「陸航建軍史話II」呈現陸軍航空部隊從民國65年至88年間，經歷數十年發展，從支援部隊蛻變為戰鬥部隊，並籌獲AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機的建軍過程，並納入飛修大隊及保修體系等地勤人員故事。

徐仲傑指出，因作戰任務環境不同，陸航直升機部隊必須能與陸軍野戰部隊一同作戰，所以要具備能在野外環境更換引擎和重要料件的能力，這與空軍部隊必須要在基地內進行保修的情況截然不同。

出席新書發表會的退役中將、前陸軍航空特戰指揮部指揮官張怒潮表示，陸航部隊一脈相承，陸航官兵人雖然少，但發展潛能無限，最近各界在議論中共攻台一事，即使中共敢攻台，只要有陸航部隊存在，台灣就絕對沒有問題，「陸航直升機就在樹梢高度等你（中共）來」。

曾擔任陸軍航空特戰指揮部指揮官的退役中將黃國明指出，盼透過本書讓民眾認識陸航部隊官兵的辛苦，本書取材範圍至民國88年空騎旅成立，因為在這之後的陸航部隊歷史，包含AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機的籌獲過程，目前都還是屬於機密。

黑鷹直升機 陸軍 發表會

延伸閱讀

同心35號教召令發布 部隊因應編現不足將演練缺員補實

泰國陸軍關閉泰柬邊境關口 只允許人道援助通行

陸航建軍故事／國軍攻擊直升機 當年差點買了德國貨

美國閱兵步伐不整齊被酸「像散步」 退伍士兵曝原因幫辯護

相關新聞

國軍精神戰力教育將播「國際橋牌社2」 凝聚愛國意識

國軍年度重要演習「漢光41號」實兵演練即將舉行，知情人士證實，國防部7月1日起先進行3天「精神戰力專案教育」，1日將播台...

軍人加薪案行政院不提覆議？ 徐巧芯：要觀察這2個重點

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，總統府已發布總統令公布，行政院也不會提出覆議。對...

提升國軍志願役加給成功 馬文君：全民意志讓民進黨害怕

立法院國民黨團提案將國軍志願役加給提高至每月3萬元，遭民進黨團全數反對，國防部表示執行困難，行政院最終決定不提覆議，立委...

華爾街日報：台灣加速研發海軍無人艇技術以抵禦中國入侵

華爾街日報28日報導，台灣正加速打造一支高科技海軍無人艇艦隊，認為將大幅提升台灣抵禦中國可能入侵的能力，成為改變戰局的關...

藍白主導軍人加薪達陣 新藍圖批：賴清德打臉卓榮泰

立法院27日三讀通過「軍人待遇條例」部分條文修正案，由國民黨團主導，藍白攜手推動，將志願役官兵每月加給提高至3萬元，自2...

4共機6共艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機4架次、共艦6艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。