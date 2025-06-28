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岸置魚叉飛彈發射車運抵台灣 海軍展開相關訓練

中央社／ 台北28日電
我國對美一次購足100套岸置魚叉飛彈系統。圖／取自波音推特
我國對美一次購足100套岸置魚叉飛彈系統。圖／取自波音推特

為強化制海戰力，台灣向美國軍購岸置魚叉飛彈海岸防禦系統。知情人士今天證實，首批5輛飛彈發射車與1輛指管車等車組已運抵台灣，正由海軍官兵進行接裝訓練。

美國國防安全合作署（DSCA）2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon CoastalDefense Systems，HCDS），包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等，預計在2028年全數到位。

因應對美採購魚叉飛彈及國造飛彈量產計畫，海軍在台南、高雄、屏東、台東等地增設岸置反艦飛彈基地，相關工程已經陸續進行，未來因應接裝岸置魚叉飛彈與國造反艦飛彈量產完成，海軍計畫於明年新設濱海作戰指揮部，納編海鋒各大隊、海洋監偵指揮部等單位，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

知情人士今天向中央社記者證實，岸置魚叉飛彈海岸防禦系統首批5輛飛彈發射車與1輛指揮管制車等車組，已於日前運抵台灣，目前正由海軍海鋒大隊官兵進行接裝訓練。至於首批魚叉飛彈的抵台時間，據了解應能在今年底前運交台灣。

青年日報今天報導，海軍司令唐華昨天主持「民國114年6月份軍務會報」指出，海軍正積極籌建新興兵力及裝備技術，致力建立共同作戰圖像，以提升戰場資訊透明度與即時指管效能；並同步檢視後勤維保及動員體系，推動與民間協力合作，研擬替代方案與處置機制。

飛彈 美國國防 海軍

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