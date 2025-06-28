軍人加薪案行政院不提覆議？ 徐巧芯：要觀察這2個重點

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元，總統府已發布總統令公布，行政院也不會提出覆議。對此，國民黨立委徐巧芯下午受訪指出，明年1月1日實施，但未來行政院會不會編列預算？這是第一個要觀察的重點。

徐巧芯下午與市長蔣萬安出席「西村拾憶站」揭幕式及公益園遊會受訪指出，因為先前原住民的禁伐補償條例，也是法律通過之後，行政院違法拒絕編列預算，第2個重點是，民進黨大惡罷，就是希望全面掌握國會，把所有過去的法律全部翻回來。

徐巧芯指出，過去民進黨投下反對票的，包含5天的假期、軍人加薪案、巴氏量表案，以及財劃法的400億在台北市，這些議題都很有可能在國民黨的立委被罷免之後，民進黨透過修法的方式全部修回來；所有的民生法案跟福利，若所謂的大惡罷大成功，全部改回來，這可能都是目前行政院在等待的。

徐巧芯表示，國軍的招募會變得更加順暢，這麼好的政策，就是應該要施行下去，所以接下來，要在國會繼續監督，第一，行政院會不會違法不編預算？第二，民進黨會不會利用這一次的罷免案，希望取得國會多數之後再翻桌，把法律全部修回去，所以她必須要留在國會，才能對政府做全面性的監督。