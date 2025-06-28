提升國軍志願役加給成功 馬文君：全民意志讓民進黨害怕
立法院國民黨團提案將國軍志願役加給提高至每月3萬元，遭民進黨團全數反對，國防部表示執行困難，行政院最終決定不提覆議，立委馬文君今天表示，這反映民眾支持改善國軍待遇的強烈意願。
馬文君說，這不是國民黨團的功勞，這是全民意志的展現，讓民進黨政府怕了，不能為反而反，民眾願意挺國軍，民眾贊成改善國軍待遇，民進黨儘管處處鬥爭國民黨，也不敢拿國軍當作武器。
馬文君強調，行政院不提覆議並不代表改革已經成功，最重要的是後續是否如實編列預算，並落實加給提高的措施。她並指出，早前柯建銘在「4+1」假期法案通過時也曾表示，雖不提覆議，但揚言大罷免成功，將要修法改回，顯示改革仍面臨挑戰。
她呼籲社會大眾持續支持國軍待遇改善，並支持國民黨立委，讓改革能持續推動，守護已取得的成果。國軍
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