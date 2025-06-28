華爾街日報：台灣加速研發海軍無人艇技術以抵禦中國入侵

華爾街日報28日報導，台灣正加速打造一支高科技海軍無人艇艦隊，認為將大幅提升台灣抵禦中國可能入侵的能力，成為改變戰局的關鍵。

無人機正在改變戰爭模式，促使軍事專家重新思考傳統防禦策略。近期，烏克蘭與以色列成功運用無人機展現了毀滅性效果。對台灣而言，烏克蘭在黑海利用海軍無人艇削弱俄羅斯海軍優勢的經驗，顯示這類武器可能助台灣掌控台灣海峽，阻擋中國的兩棲攻勢。

國防部長顧立雄接受華爾街日報專訪時表示，台灣計畫今年內開始將海軍無人艇納入海軍部隊，這是為因應2027年中國可能入侵所做的準備。

美國前太平洋司令部司令、退役海軍上將布萊爾（Dennis Blair）指出，烏克蘭的成功經驗可供台灣借鏡，運用海軍無人艇阻止中國的兩棲艦艇或其他船隻進攻台灣。他說：「即便對手擁有更強的空軍力量或更多飛彈，一個小國若能運用創意戰術與新式系統，仍可有效阻敵。」

上周，台灣東北部蘇澳舉辦了一場海軍無人艇展覽，12家台美企業展示尖端技術，展現這一目標的活力與挑戰。展品包括美國Ocean Aero的自主水面艇（可轉為潛艇）及Auterion公司的人工智慧瞄準系統，後者在烏克蘭對俄戰爭中用於操控無人艇群。在附近海域，三艘台灣製造的無人艇進行表演，快速加速並閃避模擬攻擊，其動作在大螢幕上實時展示。

美國新安全中心國防計畫主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）表示，結合攻擊、監視與水下作業的無人艇群，可對中國兩棲登陸造成巨大威脅。她說：「台灣特殊的地理環境，只有少數海灘適合登陸作戰，無人艇群能讓這類行動變得極為困難。」

「蘭德公司」資深工程師薩維茨（Scott Savitz）指出，海軍無人艇不僅能搭載爆裂物撞擊船隻或港口設施，還可用於如美國海軍的掃雷或以色列的港口防禦等任務，對台灣同樣適用。

台灣正努力發展大規模生產海軍無人艇的能力，並引進先進系統以提升效能，同時也在加速無人飛行載具的研發。然而，台灣在打造不依賴中國零件的國產無人機產業時面臨挑戰，海軍無人艇的首要難題則是成本問題，因台灣市場規模較小。軍方計畫以政府資金與合約刺激本土產業，美國則提供技術支援以彌補差距。

蘇澳展覽的主辦方、國防部國防科技研究院院長李世強表示，未來軍事預算將大舉採購海軍無人艇，前提是裝備符合標準。他說：「希望透過大家的努力，讓預算發揮最大效益。」