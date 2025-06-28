藍白主導軍人加薪達陣 新藍圖批：賴清德打臉卓榮泰

立法院27日三讀通過「軍人待遇條例」部分條文修正案，由國民黨團主導，藍白攜手推動，將志願役官兵每月加給提高至3萬元，自2026年元旦起正式實施，實質改善國軍待遇。新藍圖連線指出，顯見賴清德總統從善如流、明智回應社會期待，也等同公開打臉兩周前的行政院長卓榮泰。

新北市議員陳偉杰表示，新法除志願役加給提高外，地區加給制度亦同步修正，具體回應基層官兵長期訴求。在法案三讀後，卓榮泰還曾在行政院會中公開表達強烈不滿，宣稱立法院「違憲、違法，且違反政府財政結構與財政能力」，並指責立院踐踏財政紀律，如今賴清德選擇尊重立院多數，「卓榮泰應該立刻向立院藍白黨團道歉」。面對中國大陸威脅與兵源壓力，政府不應只強調國防預算或武器汰換，卻忽略最關鍵的「人」的穩定。國會此次主動作為，實為補足政府怠忽之責。

議員蔡淑君說，卓榮泰當時指責立院未徵詢行政部門意見即擅自擴大歲出，是對財政紀律的踐踏，語氣強硬。當媒體民調顯示多數民意，認同國會保障軍人權益，明確否定卓榮泰的政治論述和立場，現在賴清德在國會強勢壓力與社會期待下拍板定案，選擇調整政策方向，「行政院欠全體國軍官兵一句對不起」。

議員江怡臻批評，民進黨立委在修法過程中全員投下反對票，顯示一貫漠視基層國軍權益的態度。沈伯洋當時甚至抹黑藍營修法有誤、搞錯法律制度，「如今誰才是小丑？」難道賴清德總統公告新法也錯了嗎？江怡臻奉勸綠營立委將來不要再動輒為反而反，還是要以民意為優先。