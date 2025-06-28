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總統府公告軍人加薪法案 許宇甄：藍白沒過半無法完成

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

總統府昨日正式公告軍人加薪法案，國民黨立委許宇甄今日表示，在國防人力面臨緊縮、兩岸局勢日益嚴峻的當下，國民黨立法委員選擇用具體行動，撐起國軍制度的保障，讓保家衛國者不再孤單。

許宇甄指出，這不只是一場軍人待遇的提升，更是一場價值與制度的正名。長期以來，志願役官兵飽受「高工時、低保障」的待遇困境，這次修法將全面改善。志願役加給從每月1萬元大幅提升至3萬元，並首次設立「戰鬥加給」制度，針對特戰、砲兵、防空、裝甲、海軍陸戰隊等高風險單位，給予專屬補助，真正落實風險對價。

許宇甄表示，法制方面，也首度明文保障軍人本俸不得低於「最低工資法」標準，將軍人基本權益納入法律保護範疇，打破過去法外真空的模糊地帶。此外，恢復上校以上退役軍官子女教育補助，回應過去制度撤除所造成的信任斷層，重建制度穩定性與延續性。

許宇甄認為，軍人的戰力，來自國家給予的尊重與保障。這些改革並非單純加薪，而是對整體國防體質的調整，是回應時代挑戰的必要作為。退役軍官不是國家的負擔，而是智慧與經驗的資產。恢復教育補助不僅是經濟支持，更是制度信任的展現。唯有建立一個讓奉獻者可以安心退場的體系，才有能力吸引新一代年輕人自願入伍、服役、留下。

許宇甄指出，同意國防部要多買裝備、武器，但也要有專業、充足的軍人可以使用才有意義，要提高國防支出，就應該從提升軍人待遇跟福利做起。民進黨對於這次修法是從頭反對到底，若非國民黨、民眾黨在立法院席次過半，軍人待遇及福利的改革修法絕對無法完成，更因為在野黨席次大於執政者，最愛提覆議的行政院長卓榮泰這次才沒提出，這就是制衡的功能，更是民意力量的展現。

最後，許宇甄強調，「改革不能停、制度要挺，只有留下願意奉獻的人，國防才有未來。7月26日，請大家投下不同意罷免，讓推動改革的人留下，讓改變持續前行。」

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