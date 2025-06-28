府公告國軍加薪 馬文君憂：大罷免若成功 會被柯建銘修回來

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每月增加三萬元，明年元旦起實施。總統府昨發布總統令，公告修正條文。國民黨立委馬文君在臉書貼文指，這是民意的勝利；但她也擔心，如果大罷免，大成功，會像柯建銘在4+1天假通過時放的話一樣，把法修回來。

國民黨團提案改善軍人待遇，志願役加給提高到每月3萬元，民進黨團全員投下反對票，國防部也說窒礙難行，但最終，行政院決定不提覆議。馬文君認為，這是民意的勝利！

馬文君說，這不是國民黨團的功勞，這是全民意志的展現，讓民進黨政府怕了，不能為反而反，民眾願意挺國軍，民眾贊成改善國軍待遇，民進黨儘管處處鬥爭國民黨，也不敢拿國軍當作武器。

但馬文君憂心，行政院不提覆議，不代表改革已經成功，是否如實編列預算？又或者是像早先柯建銘在4+1天假通過時放的話一樣，不覆議，但揚言如果大罷免，大成功，就要把法修回來。

所以馬文君懇請大家，支持改革，請繼續支持國民黨委員，讓國民黨立委繼續留在立法院，守護改革成果。