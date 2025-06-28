軍人調薪案政院不覆議 林濁水：減少大罷免阻力 就認了

「軍人待遇條例」修法後，提升志願役待遇，明年正式上路。民進黨前立委林濁水今天在臉書表示，為什麼民進黨不覆議？當然是因為朝小野大，總統沒有否決權，覆議沒用，現在甚至聲請憲法法庭審理也走不通了，況且還有大罷免大事在前，得減少大罷免進行的阻力，於是就認了。

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元。總統府昨天發布總統令，公布修正軍人待遇條例第五條、第六條；換言之，行政院也不會提出覆議，志願役加薪將從明年元旦起實施。

林濁水指出，現行體制從全面執政的「立法院是行政院立局體制」換軌成「（總統+行政院）是立法院執行局體制」，這是國民黨既控制國會，又不必負責任時的「國家下場」。

林濁水說，雖然修憲困難重重，但民進黨還是得修憲，建立一個可讓國家長治久安的體制；無治如何，再難，民進黨只有硬著頭皮擔起這困難的歷史使命一途，沒有閃躲的餘地，否則將求苟安也不可得。