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獨／我抵美備便參與台美蒙特利會談 因中東情勢吃緊延後
台美最高層級的安全會議「蒙特利會談」（Monterey Talks）原訂本周在美舉行，我方代表團上周已啟程開抵美國，但美國總統川普台灣時間22日上午宣布美軍攻擊伊朗3處核設施，中東情勢吃緊，會議被迫延後，目前無法確定會談延至何時。
因應台海情勢，我軍費編列、軍購議題相對緊急待議，台美年度蒙特利會議何時可恢復？國防部表示，台美安全合作，以維護區域和平與穩定為目標，雙方持續透過既有交流機制，保持必要對話，強化合作基礎。有關會談細節，沒有說明。
「蒙特利會談」原訂本周舉行在美國舉行，因近年會議主要議題都涉及全社會韌性，涉及部會很多，我方出席者眾。而我方今年計畫端上川普政府所要求，軍費規模傳將高達GDP 4.3％，並連帶提出鉅額的軍購清單，會談動瞻觀。
但當我國代表團上週抵美後，中東情勢吃緊，美國國防部於台灣時間6月22日晚間8時舉行記者會，對外說明發動「午夜之鎚行動」（Operation Midnight Hammer）的任務細節，聲稱美軍已對伊朗3處核設施福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）三地發動空襲，聲稱成功摧毀埋藏於地底80公尺深的福爾多鈾濃縮工廠。
由美國政府全力應變，原訂出席會談的國務院官員無法列席，會談被迫延後，目前無法獲悉何時可恢復。
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