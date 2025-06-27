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總統府公告調整軍人待遇 政院：研議其他救濟手段

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」等法案，增加國軍待遇，也恢復退役上校階以上子女教育補助，總統府今天正式公告修正條文。由於條文已正式公告，政院無覆議空間，行政院發言人李慧芝重申，這項修法違反憲法及預算法，將研議合法合憲救濟手段，預料將採取釋憲等其他作法。

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元。總統府今天發布總統令，公布修正軍人待遇條例第五條、第六條；換言之，行政院也不會提出覆議。

李慧芝重申，對於立法院通過大幅增加政府歲出預算的法案，在沒有指明預算來源、沒有徵詢行政院意見，也沒有協調可行性財源的情況下，已經違反「憲法」第70條的精神、「預算法」第91條以及「財政紀律法」第5條等規定，行政院將會持續徵詢法律及與法案相關專業領域的學者專家意見，審慎評估並持續研議各種合法合憲的救濟手段。

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