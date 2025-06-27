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「戰航管」、「電偵」兩加給7月生效 最多增7000元

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部方面證實，行政院已經核定「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等二項勤務加給調增方案，從今年7月1日起實施。圖／翻攝自空軍影片
國防部方面證實，行政院已經核定「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等二項勤務加給調增方案，從今年7月1日起實施。圖／翻攝自空軍影片

國防部方面證實，行政院已經核定「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等二項勤務加給調增方案，從今年7月1日起實施。其中電訊偵測加給額度最多增加7000元達13600元，戰航管加給最多調增為11200元。國防部長顧立雄今年初提出的3項加給全數到位。

國軍恢復一年期義務役，不過各部隊人力仍然拉警報，一線部隊編現比偏低的問題已經嚴重影響部隊正常運作，賴清德總統3月底宣布調增「志願役加給」和「戰鬥部隊加給」，國防部長顧立雄則透露另提出「戰航管」、「電偵」和「網路戰」等三項加給調增方案，已經提報請行政院審議。

顧立雄日前在立法院證實，網路戰加給已經在6月1日起提升，不過剩下兩項加給方案是否受到立法院三讀「軍人待遇條例」影響而生變？顧立雄當時僅表示尚無進一步消息，仍要等行政院審議結果。國防部今天證實，「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等二項勤務加給調增方案，均獲行政院核定，自今年7月1日實施。

根據調薪方案規劃，電訊偵測加給由原本支領的4300元至6600元、調增為5300元至13600元，增加金額從1000元到7000元不等。其中第一級將官加給維持5000元未變，上、中校由6600元增加7000元達13600元。少校以降到中士分別調增6000到1000元。

戰航管加給，則由原本的4100元至8200元，調增為5100元至11200元，增加金額從1000元到3000元不等。

軍方人士表示，行政院核定調薪案後，資源司需再會同各軍種統計符合各種條件的官兵人數，實際人數及金額尚須進一步計算。

顧立雄 行政院 國防部

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