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不覆議了！總統府今公告軍人待遇條例 國軍加薪明年元旦上路

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不覆議了！總統府今公告軍人待遇條例 國軍加薪明年元旦上路

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府今天發布總統令，公布軍人待遇條例修法，志願役加薪將從明年元旦起實施。聯合報系資料照
總統府今天發布總統令，公布軍人待遇條例修法，志願役加薪將從明年元旦起實施。聯合報系資料照

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每個月增加3萬元。總統府今天發布總統令，公布修正軍人待遇條例第五條、第六條；換言之，行政院也不會提出覆議，志願役加薪將從明年元旦起實施。

根據立院三讀修正的「軍人待遇條例」，志願投入軍旅者每月新台幣3萬元加給，並明定自明年1月1日施行。另針對台海局勢緊張，戰鬥部隊及戰鬥支援部隊工作負擔加重，也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。

行政院日前指出，19日收到立法院三讀條文，政務委員與專家學者正共同研議條文中的違憲爭議，再審慎評估救濟手段。總統府今公布軍人待遇條例修法，意味政院也不會提出覆議。

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