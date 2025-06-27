RF-5E、F-5F即將告別台灣天空 國防部貼照致敬

空軍RF-5E偵照機及F-5F戰機即將功成身退，空軍將於7月4日舉辦除役典禮。國防部發言人臉書今天貼出RF-5E偵照機及F-5F戰機共同飛行的照片，並指出「因為曾經無懼的他們，才有現在安定的日常」。

F-5系列戰機在中華民國空軍服役近一甲子，光榮歲月即將劃下尾聲。國防部長顧立雄日前表示，除役儀式將於7月4日在花蓮基地舉行，規劃製作紀念影片，與民眾見證榮耀。

國防部發言人臉書粉絲專頁今天貼出2張照片，為RF-5E偵照機和F-5F戰機同飛的畫面；貼文指出，35000呎擾動的氣流，是無聲的戰鼓，民眾的信賴，是形而上的凝結尾；因為曾經無懼的他們，才有現在安定的日常。

空軍1965年開始操作F-5A/B型機，隨後於1973年與美國諾斯羅普公司合作，以「虎安計畫」在台灣生產F-5E戰機，隔年首架F-5E戰機出廠；虎安計畫一共生產單座F-5E戰機242架、雙座F-5F戰機66架，共308架，在1970年代至1990年代為空軍主力戰機，之後退居二線成為培育飛行員的部訓機。

隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交付空軍，空軍F-5E/F戰機卸下部訓機任務，並在去年底解除戰備任務，目前僅有數架F-5F戰機仍支援操作RF-5E偵照機的花蓮基地。