7月將官晉升 首位E-2K空勤攔管官劉育藤摘星

7月分軍方高階將領新一波異動，空軍將晉升3位新任少將，其中作計室鍾坤昌上校、情次室胡中華上校都是F-16飛官出身，鍾坤昌還曾任F-16特技飛官，在航迷間有「熱情哥」的稱號。同時即將出任通航資聯隊長的劉育藤上校，則是第一位晉升將軍的E-2K預警機空勤攔管官。

由於國防部現任總督察長、陸軍中將章元勳即將屆齡退伍，牽動一連串軍職調整，空軍作戰指揮部指揮官盧建中將接任總督察長，通資次長鄧恩憐中將接掌空作部；空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長、同時晉升中將。通航資聯隊長、女性少將蕭人瑾可望接任空軍司令部通資處長。戰管聯隊副聯隊長劉育藤上校預計接任通航資聯隊長，並晉升少將。

特別的是，劉育藤曾任E-2K預警機空勤攔截管制官，是E-2K機隊第一位晉升將軍的空勤攔管官。E-2K預警機可擔任雷達預警、戰管、通信中繼等任務，國內過去歷次重大天災時，更負責引導、管制各型救災直升機的重責大任，往往必須在天剛亮、各型直升機起飛前就在空中就位，其他機種任務結束後才能返航，機組員必須長時間「綁」在狹窄的機艙中執勤，工作相當辛苦。

如今空軍爭取採購新一代E-2D預警機，E-2K資深中隊長翁嘉民指出，相對於傳統旋轉式雷達只能斷斷續續監控，E-2D換裝了AN/APY-9主動電子掃描陣列（AESA）雷達，可追蹤如中共「殲-20」等匿蹤戰機，同時持續對區域進行掃描；若美軍開放CEC（協同作戰能力）的功能，E-2D甚至可從空中引導海、陸飛彈接戰，實施「A射B導」戰術，其實是我方發展不對稱作戰的重要方向。

除了劉育藤外，7月1日空軍尚有國防部作計室聯戰副處長鍾坤昌上校、情次室情研中心副主任胡中華上校將晉升少將，據了解，鍾坤昌將接任國防部戰情中心主任，胡中華則將接任空軍第五聯隊聯隊長。鍾、胡皆為空軍官校78期畢業，同為F-16戰機飛行員，且兩人由於擔任作計室及情研中心職務，可說是國防部例行、臨時記者會的「常客」，針對內外媒體關切共軍動態，兩人經常必須代表軍方回應各式各樣連番提問。

此外，鍾坤昌過去曾任F-16單機特技飛行官，呼號「Passion」的鍾坤昌，飛行技術優異，多次在空軍基地基地營區開放時，擔綱演出高難度飛行技巧，獲得全場觀眾的熱情掌聲，也是航迷們口中的「熱情哥」。

胡中華和雙胞胎哥哥胡志華上校兩人都是飛官，胡中華飛F-16戰機，胡志華則是飛幻象戰機，兩兄弟曾經分別擔任花蓮第17隊假想敵中隊及新竹第42作戰隊隊長，兩支機隊也因此締結為「兄弟隊」。如今空軍向美採購F-16C/D Block70戰機將陸續交機部署於台東志航基地，未來66架交貨後，我國F-16機隊總數將達205架，這次2位F-16飛官晉升，也顯示空軍為接收新機規劃長遠布局。