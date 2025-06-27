飛行傘國際賽奪冠 空軍退役軍官吳明億晉級西班牙總決賽

空軍退役軍官吳明億在台東縣鹿野鄉擔任飛行傘教練，日前參加中國河南飛行傘國際賽，拿下單日冠軍，直接晉級年底西班牙總決賽。

在飛行傘界呼號為「大師兄」的吳明億今天在鹿野鄉高台飛行傘區接受媒體訪問表示，6月初前往中國河南林州參加國際飛行傘挑戰賽，成功的在第1天拿下單日冠軍，直接晉級年底西班牙總決賽，為台灣爭光。

他說，這種國際賽高手如雲，得來不易，能在國際比賽奪冠，讓台灣的飛行傘技術揚名，他覺得很光榮。

50歲的吳明億表示，他是空軍地勤軍官，退役後愛上飛行傘，從此開始研究飛行傘運動，從氣候到飛行變化，加上自己有一顆「大心臟」，面對飛行變化多端的挑戰都能如魚得水。10年前到台東鹿野鄉高台飛行傘區擔任總教練，平日除載客飛行外更常自我訓練，有時候一天待在空中4至5小時。

飛行傘業者鍾政昌表示，吳明億來到鹿野鄉高台飛行傘區，大家尊稱為「大師兄」，吳明億在空中輕鬆的駕馭飛行傘，讓參與體驗的遊客領略到花東縱谷的美景，更厲害的是，舉凡高難度的載客飛行，包括身障，年紀稍大等的任務，都能完美達成任務，是國內飛行傘界的天花板，飛行時理性冷靜，加上個性好，人緣更是沒得說。