快訊

川普與內唐亞胡通話曝光 以媒：加薩戰事可望2周內落幕、中東4國接管

山下智久現身台北街頭！一票網友狂曬偶遇照 Threads瞬間被洗版

台中行人地獄「25歲遛狗女子」不治！母：女兒撐了15天…已隨媽祖修行

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍再發動聯合戰備警巡 29機6艦出海 疑似無人機繞台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨(26)日清晨到今(27)日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨(26)日清晨到今(27)日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘持續出海擾台。並且又有疑似無人機繞台飛行。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍繼20日發動聯合戰備警巡後，7天內第二度發動聯合戰備警巡，發動多批機艦出海，國防部統計，從昨(26)日清晨到今(27)日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時05分到今天清晨5時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中15架次曾逾越中線進入我北部及西南空域，更沿警戒區環繞台灣本島一周飛行。

同時，昨日上午8時55分到傍晚5時20分，發現共軍輔戰機、無人機2架次在北部防空識別區外圍徘徊，其中1架曾進入我防空識別區，沿東部警戒區外圍南下外抵蘭嶼東面的東南空域。

另外，昨上午9時35分至11時，發現共軍輔戰機1架進入我西南空域徘徊。

戰機 國防部 共軍

延伸閱讀

大陸犯台風險愈來愈高？華府學者直言：不相信共軍這麼傻

預算逾25兆！川普盼增購高科技飛彈、無人機 白宮曝「意圖嚇阻大陸」

詳解無人機產業霸主：大疆

中部發展精密機械 盼成無人機重鎮

相關新聞

美軍估北京擁900枚短程飛彈能襲台 太空「殺傷網」最讓人憂心

美軍各軍種近日向國會爭取預算時，無不重申中國是「步步進逼的威脅」。空軍今天指出，解放軍逾900枚短程飛彈能打擊台灣，40...

共軍再發動聯合戰備警巡 29機6艦出海 疑似無人機繞台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘持續出海擾台。並且...

大陸犯台風險愈來愈高？華府學者直言：不相信共軍這麼傻

華府智庫普遍認為中國大陸犯台的風險愈來愈高，不過也有學者認為中國共產黨的領袖不會這麼傻，指侵台的風險太大，遠大於報酬，評...

戰爭會打到巷戰？圖解漢光3階段抗敵 3直轄市演練全員避難

為期10天9夜的漢光41號演習7月9日登場，城鎮韌性演習則在7月15日進行，連鎖賣場全聯將參與演習，接下來，政府也擬與四大超商合作，配售戰略物資。國防部長顧立雄昨公布漢光演練期程，模擬共軍藉升級灰色地帶侵擾犯台、對我發起登陸作戰等。

7月15至17日「縱深防衛」 內陸城鎮作戰 北中南3市演習

國防部日前宣布，本年度漢光四十一號演習的實兵科目，將於七月九日至十八日實施，昨天在「全社會防衛韌性委員會」上，國防部進一...

廣角鏡／海鯤號二次海試

國造潛艦原型艦海鯤號繼上周首度出海進行海測後，昨天上午八時再度出港進行SAT海試，一旁有許多船隻戒護，帆罩上也伸出包括呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。