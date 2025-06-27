共軍再發動聯合戰備警巡 29機6艦出海 疑似無人機繞台

共軍昨天再次發動聯合戰備警巡，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次、共艦6艘持續出海擾台。並且又有疑似無人機繞台飛行。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍繼20日發動聯合戰備警巡後，7天內第二度發動聯合戰備警巡，發動多批機艦出海，國防部統計，從昨(26)日清晨到今(27)日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨5時05分到今天清晨5時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中15架次曾逾越中線進入我北部及西南空域，更沿警戒區環繞台灣本島一周飛行。

同時，昨日上午8時55分到傍晚5時20分，發現共軍輔戰機、無人機2架次在北部防空識別區外圍徘徊，其中1架曾進入我防空識別區，沿東部警戒區外圍南下外抵蘭嶼東面的東南空域。

另外，昨上午9時35分至11時，發現共軍輔戰機1架進入我西南空域徘徊。