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大陸犯台風險愈來愈高？華府學者直言：不相信共軍這麼傻

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為國軍在漢光演習中發射愛國者二型飛彈。圖／聯合報系資料照片
圖為國軍在漢光演習中發射愛國者二型飛彈。圖／聯合報系資料照片

華府智庫普遍認為中國大陸犯台的風險愈來愈高，不過也有學者認為中國共產黨的領袖不會這麼傻，指侵台的風險太大，遠大於報酬，評估中國征服台灣的劇本成真的機率不大。

美國智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）26日舉行「入侵台灣的現實面」（The Realities of an Invasion of Taiwan）座談會，點出中國大陸若想入侵台灣，恐要面臨四大風險和挑戰，包括與美國的衝突升級成核戰、流失內部支持、經濟損失，以及台灣地形的限制。

史汀生中心資深研究員格雷齊爾指出，台灣的地貌非常複雜，也不認為共軍能輕易跨越台灣海峽；格雷齊爾表示，兩棲登陸作戰不是一件小事，需要陸海空三方的合作，時間表更需要安排到極為精準。

格雷齊爾表示，如果共軍入侵台灣，將會是史上最複雜的軍事行動之一，光是中國載運大批兵力，同時運送大量坦克、裝甲車、火砲等跨越台灣海峽，就會是一大挑戰。

正因如此，格雷齊爾表示，中國很難隱藏任何入侵前的準備工作，等於給台灣很多時間準備。讓台灣得以及早部署軍隊阻礙共軍登陸，並認為台灣可以模仿烏克蘭軍隊在俄烏戰爭中的做法，利用從海岸上發射的飛彈和無人船來打擊中國海軍。

其次，格雷齊爾認為，就算共軍成功登陸，也必須面對台灣複雜的地形，指台灣能登陸的沙灘非常少，多為高山峭壁，其他可用的沙灘多數聯外道路不方便，且緊鄰田地、魚塭，非常不利於裝甲部隊移動。

史汀生中心研究員西本斯（James Siebens）也指出，如果共軍準備犯台，勢必會弱化台灣的防禦，尤其會升級脅迫行為，並鎖定拿下台灣的外島。

西本斯表示，中國確實希望統一台灣，但中方已明確表示，他們傾向和平統一，代表中國重視的是一方面嚇阻台灣獨立，另一方面嚇阻美方支持台灣獨立；西本斯呼籲說，美方如果想要支持台灣，必須正視中國現在的行為，包括灰色地帶騷擾等，而不是一直討論可能性較小的大規模入侵。

格雷齊爾認為，隨著科技不斷進步，共軍侵台成功的機會反倒愈來愈小，他不相信中共的領袖會這麼傻，因為犯台的風險遠大於潛在的報酬；不過，格雷齊爾也承認，他們的說法不符合華府普遍的觀點。

風險 共軍 侵台

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