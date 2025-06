大陸犯台風險愈來愈高？華府學者直言：不相信共軍這麼傻

華府智庫普遍認為中國大陸犯台的風險愈來愈高,不過也有學者認為中國共產黨的領袖不會這麼傻,指侵台的風險太大,遠大於報酬,評估中國征服台灣的劇本成真的機率不大。

美國智庫「史汀生中心」(The Stimson Center)26日舉行「入侵台灣的現實面」(The Realities of an Invasion of Taiwan)座談會,點出中國大陸若想入侵台灣,恐要面臨四大風險和挑戰,包括與美國的衝突升級成核戰、流失內部支持、經濟損失,以及台灣地形的限制。

史汀生中心資深研究員格雷齊爾指出,台灣的地貌非常複雜,也不認為共軍能輕易跨越台灣海峽;格雷齊爾表示,兩棲登陸作戰不是一件小事,需要陸海空三方的合作,時間表更需要安排到極為精準。

格雷齊爾表示,如果共軍入侵台灣,將會是史上最複雜的軍事行動之一,光是中國載運大批兵力,同時運送大量坦克、裝甲車、火砲等跨越台灣海峽,就會是一大挑戰。

正因如此,格雷齊爾表示,中國很難隱藏任何入侵前的準備工作,等於給台灣很多時間準備。讓台灣得以及早部署軍隊阻礙共軍登陸,並認為台灣可以模仿烏克蘭軍隊在俄烏戰爭中的做法,利用從海岸上發射的飛彈和無人船來打擊中國海軍。

其次,格雷齊爾認為,就算共軍成功登陸,也必須面對台灣複雜的地形,指台灣能登陸的沙灘非常少,多為高山峭壁,其他可用的沙灘多數聯外道路不方便,且緊鄰田地、魚塭,非常不利於裝甲部隊移動。

史汀生中心研究員西本斯(James Siebens)也指出,如果共軍準備犯台,勢必會弱化台灣的防禦,尤其會升級脅迫行為,並鎖定拿下台灣的外島。

西本斯表示,中國確實希望統一台灣,但中方已明確表示,他們傾向和平統一,代表中國重視的是一方面嚇阻台灣獨立,另一方面嚇阻美方支持台灣獨立;西本斯呼籲說,美方如果想要支持台灣,必須正視中國現在的行為,包括灰色地帶騷擾等,而不是一直討論可能性較小的大規模入侵。

格雷齊爾認為,隨著科技不斷進步,共軍侵台成功的機會反倒愈來愈小,他不相信中共的領袖會這麼傻,因為犯台的風險遠大於潛在的報酬;不過,格雷齊爾也承認,他們的說法不符合華府普遍的觀點。