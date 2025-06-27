美介入以伊 國安人士：避免印太戰略缺口、震懾中方

在美國軍事行動介入下，以色列與伊朗同意停火。我國國安人士表示，美國藉由精準打擊的軍事能力，快速處理中東衝突，避免在印太地區形成戰略缺口或空窗期，凸顯美方要將更多資源投注印太，不只是嘴上說說，這對大陸具有一定程度震懾效果。

國安人士表示，以色列與伊朗的衝突，對大陸而言具有一定程度震懾效果。首先是對軍事能力的震懾，大陸把兩艘航空母艦開到太平洋第二島鏈，但大陸無法複製美軍戰術戰法，並進行「可逆」操作，例如美軍出動七架Ｂ｜２轟炸機，單程飛行十八小時且進行多次空中加油，大陸並無法對美軍Ｂ｜２的戰術進行複製和「可逆」操作。

從戰略層次看，國安人士指出，大陸必須思考若僅用灰色地帶襲擾等方式，來對台灣或印太形成壓力，這種方式是「終究有效」或造成「更嚴峻挑戰」，大陸應會認真思考。

國安人士表示，其次是戰爭型態的震懾。大陸會重新評估在軍事裝備或戰術上必須有哪些新思考，像是如何快速反應區域衝突或發動奇襲等行動。