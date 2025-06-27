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G7外長會 魯比歐提維護台海和平穩定重要性

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國務卿魯比歐。(路透)
美國國務卿魯比歐。(路透)

美國國務卿魯比歐廿五日在荷蘭海牙北約高峰會場邊，與七大工業國集團（Ｇ７）成員國外長會晤，除了討論以色列與伊朗衝突，也談到維護台海和平穩定重要性，及深化合作因應中國大陸在南海破壞穩定行為。

中央社報導，美國國務院發言人布魯斯聲明表示，魯比歐與其他Ｇ７成員國外長一致同意，伊朗絕不能發展或取得核武，並討論促進以色列與伊朗間持久和平的後續措施，「他們也談到維護台海和平穩定的重要性、深化合作以因應中國在南海破壞穩定的行為，及Ｇ７成員國在維護自由且開放印太地區上扮演的角色」。

這並非北約高峰會首次提到台海，北約秘書長呂特在峰會前夕的記者會談到中國大規模擴充軍備，他表示「我們都非常擔心台灣的情勢」，並說中國可能會讓俄羅斯拖住歐洲，因此北約盟國增加國防支出非常重要。

當時有歐洲記者問到，美國在「台灣關係法」下，對台灣一旦遭受中國攻擊將會馳援，北約是否準備好面對亞太地區這個最壞的可能情況？呂特表示，北約目前與日本、南韓、澳洲、紐西蘭有著密切關係，「正是因為這些國家非常擔心中國正在進行的大規模軍力擴張」。

呂特說：「我們也知道，如果中國對台灣進行任何嘗試，毫無疑問，北京會召集他的小夥伴俄羅斯總統普亭，並確保一旦發生這種情況，普亭會讓我們在歐洲這邊忙碌起來。」

魯比歐 G7

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