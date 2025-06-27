觀察站／團結月「徵用」演習 添罷免柴火

總統府召開全社會防衛韌性委員會，宣布今年漢光演習首度結合城鎮防衛作戰演習，並將七月訂為「團結月」，引起在野黨質疑是蓄意升高衝突，為大罷免添柴火。如此說法有無道理？答案是：對了一半。

漢光演習實兵科目每年都在夏季，今年期程延長，國防部早在二月就已證實，若說當時就已預謀配合大罷免，未免想像力過度豐富。至於「社會防衛韌性」，最早倡議者是現任國民黨立委的退役上將陳永康，在兩年前的桌上兵推中，就強調台灣基礎設施薄弱，難以承受戰爭傷害的問題。今年四月國防部例行記者會宣布漢光演習日期時，也表示「全民防衛動員」援例結合行政院「災害防救演習」，由各縣市驗證民防、災防體系的能量，以提升整體防衛韌性。

因此，不管是國防部的實兵驗證，或是地方政府兩年一輪的民防災防演習，都是早就準備中的既定政策。儘管災防操演到底能如何模擬戰時情境，難免令人懷疑；各機關更是每年都要來些「今年最實在」之類的吹噓，儼然承認過去都是套招擺樣子。此等牛皮話本是「官之常情」，外界倒也不難體會。

真正較惡質的「加料」，是將既定的漢光演習與搭配的民防演練，突然冠以「團結月」之名，明顯是搭配近日賴總統的「團結十講」。團結十講才進行到第二場，就已經向國民宣告：總統確實期待國人團結，但他定義的團結，就是所有人都要與其立場一致，否則就是「雜質」，應該利用選票將其「打掉」。

原本具備相當專業性，基層官員辛苦籌畫執行的國防或民防演習，因為正好與大罷免的投票時間接近，於是就被總統府「徵用」。站在幫助炒熱罷免浪潮的立場，此舉當然是好事一樁，但對國防與民防的專業性與社會公信力，毋寧是一種褻瀆。然而在今日官場，專業倫理早就如台灣雲豹絕跡多時。贏了選舉卻輸了國家，又有誰真的在乎？