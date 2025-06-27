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7月15至17日「縱深防衛」 內陸城鎮作戰 北中南3市演習

聯合報／ 記者程嘉文周佑政楊正海／台北報導
全聯有門市加入7月城鎮韌性演習，內政部長劉世芳說，未來可考慮擴及跟四大超商等公營、民營配售店合作。記者歐芯萌／攝影
全聯有門市加入7月城鎮韌性演習，內政部長劉世芳說，未來可考慮擴及跟四大超商等公營、民營配售店合作。記者歐芯萌／攝影

國防部日前宣布，本年度漢光四十一號演習的實兵科目，將於七月九日至十八日實施，昨天在「全社會防衛韌性委員會」上，國防部進一步說明今年漢光實兵的細節。由於日程較長，因此強化初期的應處灰色地帶入侵，以及最後的「縱深防衛」，亦即內陸城鎮作戰，內政部也於七月十五至十七日，依序在北、中、南三座直轄市，進行城鎮韌性演習。

為期十天九夜的漢光實兵科目，共分為三階段：第一階段是七月九日至十二日，應處狀況為敵方中高強度的灰色地帶入侵，以及針對性軍演。第二階段為七月十三日，演練因應敵方聯合火力打擊，以及對海灘、機場等要點發起突襲作戰。第三階段為十四日至十八日，演練狀況先是濱海灘岸戰鬥，再轉入縱深防禦暨持久作戰，包括軍民整合作為。搭配漢光的「同心卅五號」後備動員演習，規模也由去年一萬四千餘人擴大至超過兩萬人，召集令已寄發。

國防部也藉著漢光演習秀出新武器：Ｍ１Ａ２戰車雖然還在換裝訓練中，但十日將特別透過網路直播，展示其實彈射擊；十四日則將直播海軍在近岸水域進行防禦性布雷的操演。

至於由「萬安」（防空）與「民安」（民防）結合的城鎮防衛韌性演習，基本上與往年類似，仍採市區道路進行淨空，高速公路、高架道路與軌道運輸繼續行駛的模式。

政府將選定台北市的中正、中山、松山，台中市的沙鹿、清水、梧棲，台南市中西區、東區、善化區，進行「全員避難演練」。當防空警報發布時，這九個區內的非機敏性公共建築、公寓大廈等，需依照民防法的規定打開大門、讓民眾進入避難。各地民防大隊、村里長、義警義交義消、社區管委會總幹事等也將參與，引導民眾實際進入避難所演練避難。

台北市長蔣萬安說，將配合中央做好演習，第一次結合「民安」及「萬安」演習，百貨賣場會引導消費者進入避難空間，警報解除前不能離開。

蔣萬安 漢光演習

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