漢光、城鎮韌性演習 賴總統：展現防衛意志

為期十天九夜的漢光四十一號演習七月九日登場，城鎮韌性演習則在七月十五日進行，連鎖賣場全聯將參與演習，接下來，政府也擬與四大超商合作，配售戰略物資。國防部長顧立雄昨公布漢光演練期程，模擬共軍藉升級灰色地帶侵擾犯台、對我發起登陸作戰等；此外，海馬士多管火箭系統等裝備，將首度參與漢光操演。

總統府昨舉行全社會防衛韌性委員會第四次委員會議，聚焦今年的漢光演習及城鎮韌性演習整備情況。賴清德總統表示，今年七月是「國家團結月」，要透過實際的演練，扎根「有準備、更安全」的意識，向國際社會展現，台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。

賴總統說，漢光四十一號演習，國軍部隊將落實「實戰化訓練」要求，城鎮韌性演習，著重整合非軍事部門對緊急事件的應變。顧立雄說，海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空飛彈、拖式２Ｂ反裝甲飛彈以及各型無人機等新式裝備將首度參與操演。

城鎮韌性演習自今年四月起，已在部分縣市陸續舉行，接下來七月將在台中、台南和北市舉行三場演習。內政部長劉世芳表示，公營的配售站、救濟站本來就有；全聯董事長林敏雄是全社會防衛韌性委員會委員，政府與全聯是合作，沒有補助經費。全聯還要做警報發放、員工應變、賣場顧客避難引導等，這是很不錯的演習點示範，未來若有需求，會擴及與四大超商等民營點配售點合作。

劉世芳也說，已盤點建檔供民眾廿四小時躲避的防空避難處所，全國共八萬二七七二處，可容納人數為全台人口二點三五倍；此外，災害來臨時的避難收容處所共五九二八處、戰災時的救濟站處所共四五二○處。

至於戰災時的「緊急避難包」、防災物資清單？劉世芳建議，可準備飲水、飲食、急救藥品、保暖衣物、貴重物品、少許現金、鞋子、哨子、收音機、基礎衛生用品與儲能裝備等。

藍營質疑，漢光演習時間拉長是為了配合大罷免；國防部發言人孫立方表示，把漢光演習跟大罷免掛鉤，是一種大誤解，顧立雄日前已跟媒體說明演習期間有延長，不要用這種方式，把國軍戮力戰備訓練的努力推翻。

此外，賴總統昨到高雄出席三軍八校院聯合畢業典禮，指面對威權主義持續擴張和各種滲透手段，國軍應堅定捍衛國家主權「反共、反滲透、反併吞」，下一世代的國軍應保持創新思維提升國家安全和韌性。