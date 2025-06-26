全聯參與城鎮演習 劉世芳：未來擬擴及至4大超商

全聯門市7月將參與城鎮韌性演習，內政部長劉世芳今天說，全聯願意成為演習點，未來若有需求會再擴張到其他民營配售點，演習內容包括全聯員工應變、顧客避難引導等科目，如果是不錯的示範方式，會擴及到跟4大超商等一起合作。

總統府全社會防衛韌性委員會今天舉行第4次委員會議，兼任委員會執行秘書的內政部長劉世芳會後出席記者會表示，最近避難包、防災包議題受矚目，內政部消防署有準備需要物品清單，民眾可自行去店家採買，包括飲水、飲食、急救藥品、衣物、少許現金、收音機與打火機等，也可視家中孩子、長輩需求作準備。

媒體詢問，這次納入全聯負責配售戰略物資，是否還有其他功能，以及未來超商、台糖或台鹽是否會納入演習範圍。

劉世芳指出，過去一年的整備是先以公營事業配售點為主，現在慢慢擴散，由於民營超商、超市比較貼近人民生活圈，未來如果要配送戰略物資如米、油、口糧等，當然是以最快能配售地點為主。

她說，這次全聯願意投入城鎮韌性演習，且大賣場也要模擬員工應變演習等科目，全聯董事長林敏雄是全社會防衛韌性委員，非常了解狀況也願意加入演習，「這樣的演習點，未來我們如果有需求，會再擴張到其他民營的配售點」。

媒體追問是否有補助全聯經費，以及是否建議哪些產業加入合作。劉世芳重申，林敏雄是全社會防衛韌性委員，因此僅是合作，沒有補助經費。而全聯這次會參與3項任務，包括警報發放、員工應變；賣場顧客避難引導；情報傳遞、狀況處置等。如果這是不錯示範方式，會擴及到例如4大超商等一起合作。

媒體詢問，台北市、台中市與台南市各3個行政區的民眾，7月將在城鎮韌性演習進行全員避難演練，在人口大規模區域要如何進行、是否有先與地方政府協調。

劉世芳表示，當然要先跟地方政府協調，雖然沒有特別腳本，每個縣市政府大致上都有進行桌上推演，會選定以幾個重要的關鍵基礎設施為主，警政系統也會加入。

劉世芳指出，7月城鎮韌性演習時程為15日台中市、16日台南市與17日台北市，基本上是上午兵推、下午採實況，並由縣市政府擇定3個行政區進行防空避難，中央與地方政府要協同演習，而不是全由中央指定；至於全民防空採「分區異時」，像過往萬安演習，全國會同步收到警報，這次各地區有可能在早上或下午發送。