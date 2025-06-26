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營造氣氛？漢光演習時間拉長遭疑「配合大罷免」 國防部：大誤解

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
藍營質疑，漢光演習時間拉長是為了配合大罷免。國防部發言人孫立方今天表示，這是大誤解，不要用這種方式，把國軍戮力戰備訓練的努力推翻。圖／聯合報系資料照
藍營質疑，漢光演習時間拉長是為了配合大罷免。國防部發言人孫立方今天表示，這是大誤解，不要用這種方式，把國軍戮力戰備訓練的努力推翻。圖／聯合報系資料照

為期十天九夜的漢光41號演習7月9日登場，2025城鎮韌性演習則在7月15日進行。國民黨立委林思銘質疑，民進黨透過演習營造「抗中保台」氣氛，全力助攻大罷免國防部發言人孫立方今天表示，這是大誤解，不要用這種方式，把國軍戮力戰備訓練的努力推翻。

總統府全社會防衛韌性委員會今天舉行第四次會議，會後媒體詢問，藍營質疑，演習時間拉長是為了配合大罷免；孫立方表示，把漢光演習跟（大罷免）掛鉤，是一種大誤解。今年漢光41號演習是依據去年的漢光40號演習經驗，哪些經驗教訓還需要補強，去年到今年之間，敵情不斷在變化，我方戰力也不斷成長，會把所有變化因素考慮進去，來設計今年的演習。

孫立方強調，漢光演習去年底就已經定案，國防部長顧立雄今年3月也跟媒體說明，演習期間有延長。不要用這種方式，把國軍戮力戰備訓練的努力推翻。

總統府 漢光演習 民進黨 抗中保台 大罷免 國防部 國軍 國民黨

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