全聯加入城鎮韌性演習 劉世芳：未來擬擴及4大超商

為期十天九夜的漢光41號演習7月9日登場，2025城鎮韌性演習則在7月15日進行，連鎖賣場全聯也將參與演習。內政部長劉世芳今天表示，過去一年的整備，先以公營事業的配售點為主，現在慢慢擴散到民營；全聯願意加入演習，這樣的演習點未來如果有需求，還會擴散到其他民營配售點；如果這是很不錯的示範，會擴及到跟四大超商合作。

總統府全社會防衛韌性委員會今舉行第四次會議，賴清德總統表示，全聯也會有門市加入7月的城鎮韌性演習。這也代表著，無論身在哪個工作崗位，每一個角色、每一份力量，都是串起國家安全，不可或缺的重要一環。

對於未來是否會將超商、賣場也加入，以及還有哪些產業可加入合作？劉世芳在委員會後記者會表示，過去一年的整備，先以公營事業的配售點為主，現在慢慢擴散到民營，原因是比較貼近民眾生活圈，包括米、油、口糧等戰略物資，當然會以最快的配售地點為主。全聯願意加入演習，也願意投入應變演習，這樣的演習點未來如果有需求，還會擴散到其他民營配售點。

至於全聯加入城鎮韌性演習演練，政府是否提供經費？劉世芳說，全聯董事長林敏雄是全社會防衛韌性委員會委員，就是合作，沒有補助經費。全聯還要做警報發放、員工應變、賣場顧客避難引導等，如果這是很不錯的示範，會擴及到與四大超商合作，但基礎是所有公營的配售站、救濟站本來就有。